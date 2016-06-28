Сургут, Югра, 28 июня, 2016, 22:38 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) депутаты местной думы избрали нового главу города. Им стал заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго» Вадим Шувалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Герб Сургута

Его соперником был депутат думы ХМАО — Югры Анатолий Вац. Но все 20 депутатов отдали голоса Шувалову.

К своим обязанностям Шувалов сможет приступить 2 июля. Именно на этот день назначено его вступление в должность.

Отметим, избравшая его дума сегодня провела последнее заседание. 18 сентября в городе намечены выборы нового представительного органа.

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Отметим, без мэра Сургут оставался чуть больше месяца. В конце мая мэр Дмитрий Попов ушёл в отставку, которую дума также приняла единогласно. И почти сразу же он стал подозреваемым по одному из уголовных дел.