Ишим, Тюменская область, 28 июня, 2016, 22:16 — ИА Регнум. В тюменском Ишиме обрушилась часть здания бывшего медицинского училища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

ishimka.ru Здание бывшего медицинского училища в Ишиме

ЧП произошло днём 28 июня. двухэтажное здание к этому моменту уже не эксплуатировалось. Пострадавших нет.

Двухэтажное здание было построено в начале ХХ века. По информации администрации города, на месте ЧП работала специальная комиссия. Уже известно, что объект не представляет исторической и архитектурной ценности. Скорее всего, его снесут.