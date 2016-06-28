В тюменском Ишиме рухнула часть здания бывшего медучилища
Ишим, Тюменская область, 28 июня, 2016, 22:16 — ИА Регнум. В тюменском Ишиме обрушилась часть здания бывшего медицинского училища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.
ishimka.ru
Здание бывшего медицинского училища в Ишиме
ЧП произошло днём 28 июня. двухэтажное здание к этому моменту уже не эксплуатировалось. Пострадавших нет.
Двухэтажное здание было построено в начале ХХ века. По информации администрации города, на месте ЧП работала специальная комиссия. Уже известно, что объект не представляет исторической и архитектурной ценности. Скорее всего, его снесут.