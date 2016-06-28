Вологда, 28 июня, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Основные политические силы определились с кандидатами на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Вологодской области. Как и по всей стране, выборы в Вологодской области пройдут 18 сентября. В регионе с населением 1,187 млн, человек — 960 тыс. избирателей, которым и предстоит выбрать своих представителей как в федеральном, так и региональном парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Выборы в Госдуму по одномандатным округам будут предсказуемы. По партийным спискам есть определенные вопросы, поскольку социально-экономическая ситуация в стране — не очень стабильна и партия власти может потерять определенную поддержку населения. Их страхует система по одномандатным округам, поскольку они все равно получат конституционное большинство. Аналогичные тренды мы будем наблюдать и на выборах Заксобрание области», — сообщил корреспонденту агентства вологодский политолог Артем Филатов.

В Государственную Думу Вологодские депутаты избираются по смешанной системе. Сегодня в нижней палате парламента Вологодскую область представляют 5 человек. В их числе — два справедливоросса: лишенный депутатской неприкосновенности Алексей Митрофанов и один из богатейших эсеров — Алексей Чепа. Фракция КПРФ представлена историком и политологом Сергеем Васильцовым, а ЛДПР — Сергеем Каргиновым, известным, в том числе, своими неоднозначными инициативами — делать муку из саранчи и рекламировать за границей гречу. А вот «единоросс» в парламенте шестого созыва всего один. После прошлых, не самых удачных по результату выборов в Госдуму на Вологодчине, в отставку подал губернатор региона Вячеслав Позгалев. Так как глава области был в федеральном списке партии, то именно он и стал представлять интересы Вологодчины на Охотном ряду.

Знакомые все лица

Основная борьба за думские мандаты пойдет между кандидатами от четырех парламентских фракций. Либеральные демократы со своими кандидатами еще не определились, но уже сейчас известно, что вологжанин Сергей Каргинов вошёл в федеральную часть партийного списка ЛДПР на выборах в Государственную Думу РФ.

«Практически со 100% вероятностью он получит депутатский мандат, так как необходимо, чтобы партия преодолела 5% барьер. Эта задача будет выполнена либерал-демократами без особых проблем», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Артем Филатов.

«Единая Россия», «справедливороссы» и местные коммунисты своих претендентов уже выдвинули. В общефедеральном списке партии «Единая Россия» сразу четверо кандидатов, планируют представлять интересы Вологодчины. Вологодская область наряду с Калининградской, Псковской и Новгородской вошла в девятнадцатую партийную региональную группу. Под третьим номером в списке группы актриса и действующий депутат нижней палаты российского парламента Мария Кожевникова, под шестым — председатель Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин.

«Именно у этих двух единороссов среди вологжан самые большие шансы получить думский мандат. Несомненно, Мария Кожевникова, как актриса и действующий депутат, обладает высокой узнаваемостью и прибавит политических баллов в своей группе, в том числе, благодаря этому», — рассказал Артем Филатов.

По его словам, у заместителя руководителя «Вологодского хлебокомбината» Сергея Николаева (10 место) и представителя Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг» Анны Хрястуновой (11 место) шансы попасть на Охотный ряд чисто теоретические. До них может дойти очередь при распределении мандатов разве что при тотальном отказе от своих мест в Думе других кандидатов от региональной группы, да и то при условии, что «Единая Россия» наберет 18 сентября максимум голосов по партийным спискам.

Глава Вологды и коммунист, лишенный прав за нетрезвую езду

Всего в России будет 225 одномандатных округов. «Единороссы» готовы выставить своих кандидатов в 207. Два округа приходится и на Вологодскую область. По Вологодскому одномандатному округу на съезде партии был утвержден в качестве кандидата глава областной столицы Евгений Шулепов, по Череповецкому округу — лидер региональных партийцев, действующий заместитель председателя областного парламента Алексей Канаев. Оба, кстати, выиграли партийные праймериз на Вологодчине 22 мая, так что их утверждение на съезде неожиданностью не стало.

Соперничать тяжелой артиллерии ЕР предстоит с оппонентами, которые также хорошо знакомы вологодским избирателям. Так, в Вологодском одномандатном округе главе областной столицы компанию составит коммунист Михаил Селин и представитель «Справедливой России» Александр Тельтевской, который уже имеет опыт борьбы на самые высокие политические места. В прошлом году он безуспешно пытался опередить нынешнего главу региона Олега Кувшинникова на выборах губернатора.

По Череповецкому округу от эсеров выдвинут еще один действующий депутат ЗСО Виктор Вавилов. Куда интереснее кандидатура выдвиженца КПРФ. Коммунисты, как и на выборах губернатора, делают ставку на Александра Морозова. В конце апреля оппозиционер упоминался ИА REGNUM в другом амплуа: его уличили в управлении автомобилем подшофе и лишили водительских прав. Кстати, Морозов решил подстраховаться. Помимо одномандатного округа его имя фигурирует и в региональной группе номер 7 партии (Вологодская, Мурманскская области и Республика Карелия), где он идет под вполне проходным третьим номером.

Что же касается федеральных списков основных конкурентов «Справедливой России», то в списке от группы с Вологодской, Новгородской и Тверской областей — два представителя Вологодчины. Это все тот же Тельтевской (6 позиция из 8), а также действующий депутат, миллионер Алексей Чепа, возглавивший региональную группу эсеров.

«Чепа, несомненно, является лидером этой группы. Мы помним успех «СР» в 2011 году и в особенности на выборах в заксобрание региона. Тогда справедливороссы взяли больше четверти голосов (27%). Это непосредственно связано с тем, что по этой территории шел Алексей Чепа, несомненно обладающий хорошими материальными и организационными ресурсами. Я думаю, в этом году может быть повторение той ситуации», — отметил Артем Филатов.

Голоса из Германии

Одним из новшеств избирательной кампании станет возможность участвовать в голосовании на выборах в Госдуму по Череповецкому округу (западная часть области) 33 тысяч потенциальных избирателей с российским гражданством, проживающих в Германии.

Проживающие за границей россияне традиционно участвуют в президентских и госдумовских выборах, но для нашей области это будет первый опыт подобного рода. Участки для голосования будут открыты на территории посольств и консульств РФ, а протоколы с результатами впоследствии поступят в облизбирком по линии МИДа.

Учитывая, что на территории Западного избирательного округа зарегистрированы более 450 тысяч совершеннолетних жителей, голоса 33 тысяч потенциальных избирателей из Германии на итоги выборов серьезного влияния оказать не смогут.

А вот выборы нового состава ЗСО пройдут по привычной схеме, пусть и с несколько видоизмененной конфигурацией некоторых избирательных округов. Половина депутатов ЗСО — 17 человек — должны быть избраны в одномандатных округах, и еще половина — по партийным спискам.

Ожидается, что 18 сентября на территории области пройдут и сразу 11 кампаний местного уровня. В частности, жителям отдельных территорий предстоит доизбрать двух депутатов Вологодской городской Думы, глав семи сельских поселений и депутатов двух представительных органов власти муниципального уровня. При этом в бюллетенях на местных выборах больше не будет графы «против всех кандидатов». На федеральных и региональных выборах ее, к слову, нет уже несколько лет.

Добавим, что на Вологодчине зарегистрированы 42 политические партии. Участвовать в выборах депутатов ЗСО без сбора подписей могут пять партий: четыре парламентские: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, а также партия «Яблоко».