Москва, 28 июня, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Рекламу безалкогольных энергетических напитков предлагается запретить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Якутии.

Стакан газировки. 1966

Необходимость принятия закона обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается расширение рекламы безалкогольных энергетических напитков в СМИ для увеличения объема продаж и потребления, отмечают авторы инициативы. «Между тем безалкогольные энергетические напитки содержат высокие дозы биологически активных веществ, которые могут вызывать побочные неблагоприятные эффекты: нарушение сна, возбуждение, беспокойство, тахикардию, повышение артериального давления, аритмию, тошноту», — такие данные приводят якутские депутаты.

В настоящее время более чем в 30 регионах РФ, например в Якутии, Чечне, Краснодарском крае, Астраханской, Вологодской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Тульской областях и других приняты законы об ограничении и запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков, подчеркивают авторы законопроекта. «Действующие запреты не дают желаемого эффекта, как планировалось при принятии законов, в связи с рекламой тонизирующих энергетических напитков на телевидении, радио, в интернете. В последнее время довольно часто на федеральных телевизионных каналах стала появляться реклама тонизирующих энергетических напитков, в первую очередь, направленная на продажу этих напитков для молодежи», — констатируют депутаты.

Принятие соответствующего федерального закона позволит запретить рекламу безалкогольных энергетических напитков для охраны здоровья населения, отмечают авторы законопроекта.