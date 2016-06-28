Москва, 28 июня, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы арестовал до 17 августа главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова в рамках расследования дела о хищении средств РАО. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

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Напомним, накануне МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в РАО на сумму более 500 млн рублей. Расследование проводят сотрудники управления экономической безопасности МВД совместно с сотрудниками центрального аппарата ФСБ. Федотов был задержан вечером того же дня. Всю ночь его допрашивали, а у него дома и на даче, а также в офисе РАО шли обыски.

В итоге следствие ходатайствовало перед Таганским судом Москвы об аресте Федотова. По мнению полицейских на свободе он может скрыться, оказать давление на свидетелей по делу или уничтожить доказательства. Также следствие отмечает, что у Федотова есть виза инвестора в Великобританию.

Про Федотова известно, что он родился в 1977 году. окончил экономический факультет РГГУ, затем работал в банке «Российский кредит», где занимался вопросами защиты интеллектуальной собственности. В структурах РАО стал работать с 1999 года. В 2004 году Федотов стал председателем правления РАО, а с 2007-го — генеральным директоров этой организации.

Вместе с режиссером Никитой Михалковым Федотов инициировал создание Российского союза правообладателей и в 2011—2015 годах занимал пост главы этой организации.

Что касается Российского авторского общества — это некоммерческая организация, созданная в 1993 году. РАО управляет имущественными правами авторов и других обладателей авторских прав, поскольку физическим лицам довольно трудно этим заниматься в одиночку.