Челябинск, 28 июня, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Челябинская городская дума приняла нормативные акты регламентирующие установку, содержание и демонтаж архитектурных объектов, памятников, мемориальных досок и жанровых композиций, сообщили в пресс-центре думы корреспонденту ИА REGNUM.

Скульптор Вера Мухина за работой

Положение, регламентирующее взаимодействие с архитектурными объектами, называется «Порядок установки, содержания и демонтажа мемориальных объектов, жанровой городской скульптуры и художественных композиций». Один из пунктов нововведения гласит о необходимости общественного обсуждения и согласования вновь устанавливаемых объектов. Вводимое положение новое, так как до этого не было документа регламентирующего установку каких-то мемориальных объектов. Депутаты Городской думы Челябинска считают, что сегодня жители города, например, если захотят установить какую-либо мемориальную доску на фасаде дома, что здесь жил и работал такой-то гражданин, то никаких правил для этого не существует, никаких градостроительных норм нет. «Мы можем ставить «Венеров», потом они ржавеют, располагаясь на гостевом маршруте», — пояснила глава пресс-службы Лариса Окунева, — «Однако самое главное в этом документе то, что в каждом случае установки эскиз или проект нового объекта выносится на обсуждение людей».

Новый порядок в отношении установки архитектурных и мемориальных объектов, положительно воспринял лидер общественного движения «Архистраж», краевед Юрий Латышев: «Насколько я знаю раньше такой порядок существовал, но затем как-то это переделали, отдали в архитектуру, которая этими вопросам слабо занималась. Сейчас, я знаю, что добавили ответственность по установленному объекту».

Челябинский краевед сообщил, что в последнее время вызывают вопросы беспорядочные установки различных памятников. Зачастую они устанавливаются в местах, совершенно не соответствующих значению, смыслу памяти объекта, либо историческим персонажам, память о которых мало соответствует Челябинску. «Самое некорректное, что делалось последние годы властями, так это установки памятных объектов без экспертных и публичных обсуждений. Например, установили фигуру Верблюда возле театра драмы, а ем там не место. Он, возможно, был бы на своем месте на площадке у Краеведческого музея, где развивают современное искусство. Поэтому, чтобы объект вписывался в архитектурную среду, чтобы не было диссонанса, необходимо проводить обсуждения. Инициативу гордумы поддерживаю», — заявил Юрий Латышев.

Отметим, установленные в 2014 году объекты жанра современного искусства были неоднозначно восприняты жителями Челябинска. Большинство критики досталось объектам финских скульпторов отца и сына, Рафаэля и Камиля Сайфулиных — «Венер» (скульптура железного человека с обрубленными руками и с головой в виде шестиграника) и «Рабочий с молотом», именно в отношении их художественной ценности.

В архитектуре на критику ответили своеобразно. Главный архитектор Челябинска Николай Ющенко заявлял, что ему скульптуры нравятся. Руководство города в лице мэра Сергея Давыдова также благосклонно отнеслось к творчеству европейских мастеров. У жителей в возрасте в большинстве случаев фигуры вызывали отрицательные эмоции. Молодежь к объектам отнеслась сдержано. А вот в социальных сетях установка объектов вызвала шквал критики. Например, «Венер», — скульптура железного человека с обрубленными руками и с головой в виде шестигранника, быстро покрывшегося ржавчиной, была названа «останками Терминатора», «Дровосеком» и «Железным уродцем». Многим не понравилась малозаметная надпись внизу на постаменте ржавой фигуры — «Россия».