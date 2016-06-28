Париж, 28 июня, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня состоялись очередные протесты против спорной реформы рынка труда во Франции, передает Die Welt.

Советский плакат «В странах капитализма — бесправие труда!» 1948

Из-за демонстраций приехавшие на чемпионат Европы футбольные болельщики снова не смогли посетить Эйфелеву башню, которую закрыли.

По данным профсоюза CGT, в протестах по всей стране приняли участие 200 000 людей, 55 000 из них — в Париже. Полиция сообщает о 15 тысячах в столице.

В этот же день французский Сенат, руководимый консерваторами, 185 голосами против 156 одобрил трудовой закон. Последний облегчит процедуру увольнения и найма сотрудников.

Авиакомпания Air France предупредила о возможных задержках своих рейсов.