Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» подтвердил намерение продать бразильского форварда Халка в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба «Зенита».

fc-zenit.ru Халк

Соглашение с китайцами достигнуто. 29 июня Халк пройдет медосмотр уже в Шанхае. Халка продали за 56 млн евро, ещё 2 млн евро предусмотрены в виде бонусных опций.

Напомним, Халк был куплен «Зенитом» у португальской «Порты» в 2012 году. В составе сине-бело-голубых бразильский легионер стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России. За «Зенит» Халк провел 147 матчей в различных турнирах и забил 77 мячей.

В чемпионате Китая после 15 сыгранных туров «Шанхай СИПГ» занимает четвертое место.