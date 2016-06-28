Челябинск, 28 июня, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Сформированы челябинские партийные и по одномандатным округам списки партий КПРФ и ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму. Кандидатами в обоих партиях выступают партийцы, исключение лишь в одном одномандатном округе, в котором заявлен писатель Сергей Шаргунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

КПРФ, как и другие партии, представленные в Государственной думе, пошла по пути укрупнения регионов, объединяющих несколько субъектов Российской Федерации при формировании партийных списков. Однако у Челябинской области будет отдельный список. Партийный список КПРФ от Челябинской области из семи кандидатов возглавляет Иван Никитчук депутат Госдумы. Следом идут депутаты Заксобрания Челябинской области Игорь Егоров и Константин Куркин, депутат городской челябинской думы Константин Нациевский, первый секретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков, директор компании турбизнеса Михаил Махов, а также депутат Совета Калининского района Челябинска Эльдар Гильмутдинов.

По одномандатным избирательным округам идут те же челябинские партфункционеры, за исключением Коркинского одномандатного избирательного округа №191, по которому выдвинулся столичный писатель, связанный корнями с Южным Уралом, Сергей Шаргунов. Так по Челябинский округ №189 заявлен Эльдар Гильмутдинов, по Металлургическому округу №190 — Константин Нациевский, по Магнитогорскому округ №192 — Игорь Егоров, по Златоустовскому округу №193 — Иван Никитчук.

Отметим, из выдвинутых кандидатов на предстоящих выборах от КПРФ пока нет крупных бизнесменов, однако это не исключает возможную ротацию с местами в Госдуму, при которой в нынешний состав Госдумы по спискам КПРФ попадали состоятельные люди. Таковым, например, Александр Некрасов, бывший руководитель крупного холдинга, ведущего строительный бизнес в Санкт-Петербурге.

В ЛДПР сформирован партийный список по региональной группе №128, в которую входит Челябинская область. В нем представлены партийные деятели регионального отделения ЛДПР: координатор челябинского отделения ЛДПР Виталий Пашин, помощник депутата помощник депутата Государственной думы Сергея Вайнштейна — Наталья Арсентьева, помощник координатора по молодежной политике Андрей Самохвалов Андрей Самохвалов.

По одномандатным избирательным округам Челябинской области выставлены партийные деятели ЛДПР. Координатор районного отделения ЛДПР Екатерина Федотова по Челябинскому округу № 189, Виталий Пашин по Коркинскому округу № 191, руководитель магнитогорской ячейки ЛДПР по Магнитогорскому округу № 192, депутат Госудмы Сергей Ванштейн по Златоустовскому округу № 193.