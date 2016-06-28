Тегеран, 28 июня, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Во время столкновений с Революционной гвардией Ирана (КСИР) погибли 11 курдских боевиков и трое иранских военных, передает Associated Press со ссылкой на информагентство «Фарс».

sayyed shahab-o- din vajedi Бойцы Революционной гвардии Ирана (КСИР) на учениях

Бои произошли после двухдневного преследования КСИР курдских боевиков. ИА «Фарс» отмечает, что иранские силы следили за группой на прошлой неделе (20−26 июня) недалеко от города Сарвабад в Курдской провинции Ирана.

В докладе не дают точного названия группировке, называя их «контрреволюционными бандитами».

В июне иранские силы несколько раз вступали в бой с местными курдскими группировками. КСИР ликвидировал пять повстанцев 25 июня и 12 в начале месяца в провинции Западный Азербайджан.

Иранские провинции Западный Азербайджан и Курдистан граничат с Северным Ираком, где курдская государственность приобрела статус автономии.