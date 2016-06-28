В Иранском Курдистане формирования КСИР отбили атаку местных боевиков
Тегеран, 28 июня, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Во время столкновений с Революционной гвардией Ирана (КСИР) погибли 11 курдских боевиков и трое иранских военных, передает Associated Press со ссылкой на информагентство «Фарс».
Бои произошли после двухдневного преследования КСИР курдских боевиков. ИА «Фарс» отмечает, что иранские силы следили за группой на прошлой неделе (20−26 июня) недалеко от города Сарвабад в Курдской провинции Ирана.
В докладе не дают точного названия группировке, называя их «контрреволюционными бандитами».
В июне иранские силы несколько раз вступали в бой с местными курдскими группировками. КСИР ликвидировал пять повстанцев 25 июня и 12 в начале месяца в провинции Западный Азербайджан.
Иранские провинции Западный Азербайджан и Курдистан граничат с Северным Ираком, где курдская государственность приобрела статус автономии.