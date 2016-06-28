Москва, 28 июня, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Разночтения по поводу того, извинился ли турецкий президент Редежеп Тайип Эрдоган в письме к Владимиру Путину за преднамеренно сбитый турецкими ВВС российский Су-24 или нет, продолжаются. Сегодня, 28 июня, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в письме Эрдогана было слово «извините», а пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Калына сообщает, что в письме Эрдогана к Путину не было слова «извините», а лишь слова сожаления. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Эрдоган не извинялся за сбитый Су-24.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает настаивать, что в письме Эрдогана есть слово «извините». Он апеллирует к тому, что является профессиональным тюркологом и хорошо знает турецкий язык.

«В послании есть и слова, связанные с выражением сожаления, и есть слово «извините». Там нет филологических тонкостей, я действительно специалист, я действительно тюрколог. Еще раз прочитайте текст, выдержки из текста, они закавычены, которые опубликованы на сайте… Оно на сто процентов соответствует турецкому языку», — заявил сегодня журналистам Песков

Глава кремлевской пресс-службы анонсировал, что 29 июня по инициативе российской стороны состоится телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом.

Судя по заявлениям турецких официальных лиц они действительно не собираются извиняться за преднамеренно сбитый Су-24. Возможно, пресс-службе Кремля следует обнародовать оригинальный текст письма Эрдогана, а не фрагменты перевода.