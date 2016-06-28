Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Каждая партия должна определить квоту для молодых людей и девушек, чтобы они могли пробиться в большую политику — Государственную думу и Законодательные собрания регионов. Об этом сегодня, 28 июня, на встрече с участниками молодежного образовательного форума «Ладога-2016» заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Костецкий. Вручение партбилета. 1959

Один из участников форума спросил губернатора о том, как молодым активистам тягаться с опытными политиками, чтобы попасть в региональный парламент или Госдуму.

Глава 47-го региона признал, что «молодому политику трудно соревноваться с опытными политиками, которые многое знают, еще больше умеют, а самое главное — владеют технологиями».

«Мое мнение, как рядового члена партии («Единая Россия, — прим.ред.), что нужно определить квоту», — сказал Александр Дрозденко.

В качестве примера он напомнил о советском опыте квотирования депутатских мест для молодежи в Верховном совете СССР и аналогичных органах союзных республик. По словам губернатора, этот опыт можно использовать сейчас на уровне партий.

«Каждая партия должна для себя определить, какую квоту молодежи она будет двигать, понимая, что просто в такой конкурентной борьбе молодому человеку или девушке очень трудно пробиться (…) я на партийной конференции буду выступать за установление такой квоты. И возможно меня услышат мои коллеги, и мы на это пойдем, но гарантировать я этого не могу», — сообщил молодым собеседникам Александр Дрозденко.

Такую же квоту, по его мнению, нужно выделять и в правительстве Ленинградской области.