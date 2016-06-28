Ставрополь, 28 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум.



Павел Федотов. Взяточник

В Ставропольском крае бывшие начальник и ведущий специалист административно-инспекторского управления администрации города Невинномысска подозреваются в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие считает, что чиновники получили взятку в размере 175 тысяч рублей у предпринимателя, за что обещали «не замечать» его деятельность.

Коррупционные уголовные дела в отношении муниципальных служащих на Ставрополье не редкость. Сегодня же Следственный комитет сообщает о коррупционном деле в отношении начальника отдела Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Степновского района. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие располагает данными, что 19 сентября 2014 года подозреваемый, зная, что один из правообладателей доли земельного участка скончался, выдал свидетельство о государственной регистрации права общей долевой собственности земельного участка второму правообладателю в отсутствии у него доверенности, подтверждающей его полномочия на получение свидетельства.