Экс-сотрудники администрации Невинномысска попались на взятке
Ставрополь, 28 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае бывшие начальник и ведущий специалист административно-инспекторского управления администрации города Невинномысска подозреваются в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.
Следствие считает, что чиновники получили взятку в размере 175 тысяч рублей у предпринимателя, за что обещали «не замечать» его деятельность.
Коррупционные уголовные дела в отношении муниципальных служащих на Ставрополье не редкость. Сегодня же Следственный комитет сообщает о коррупционном деле в отношении начальника отдела Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Степновского района. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следствие располагает данными, что 19 сентября 2014 года подозреваемый, зная, что один из правообладателей доли земельного участка скончался, выдал свидетельство о государственной регистрации права общей долевой собственности земельного участка второму правообладателю в отсутствии у него доверенности, подтверждающей его полномочия на получение свидетельства.