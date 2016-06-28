Брюссель, 28 июня, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Еврокомиссия против участия парламентов стран ЕС в ратификации заключенного с Канадой соглашения о свободной торговле (CETA), передает Handelsblatt. Об этом сегодня заявил президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Connect Euranet Здание Европарламента

Несколько стран-членов, включая Германию ранее выступали против классификации CETA как исключительного договора ЕС и рассмотрения в соответствии с обычной законодательной процедурой союза. В этом случае ратификация требуется лишь от Европейского парламента, но национальные парламенты не смогли бы участвовать в ней. Несмотря на позицию ЕК, из-за общественного давления в Берлине все еще считают необходимым участие Бундестага.

В Брюсселе опасаются, что национальные парламенты будут блокировать развитие европейской торговой политики.

Так что, будущее уже заключенного соглашения остается под вопросом. Страны ЕС имеют право единогласно отвергнуть решение Еврокомиссии. Есть предположения, что из-за расхождений в ЕС ратификация соглашения с Канадой будет заморожена на неопределенный срок.