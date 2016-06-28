Ижевск, 28 июня, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту гибели подростка из Татарии на пруду в деревне Куюки Малопургинского района возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СКР.

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Напомним, группа выпускников школы №3 города Агрыз (Татария) вместе с родителями праздновали выпускной на базе отдыха «Куюкское». В составе группы были 16 взрослых и 18 подростков. По информации МЧС Удмуртии, 17-летний подросток утонул, поскольку люди купались в неорганизованном месте, находящемся в 50 метрах от места отдыха.

Однако, по данным следствия, выпускники вместе с родителями и друзьями арендовали дом рядом с водоемом. Собственник пруда не принял мер к его оборудованию в установленном порядке необходимыми средствами обеспечения безопасности на воде.

«Во время купания в пруду у одного из подростков свело мышцы на ногах, и он стал тонуть. Друзья и взрослые не смогли ему помочь, в том числе в связи с отсутствием на данном водоеме необходимых средств спасения», — подчеркнули в СУ СКР. В результате допущенных нарушений юноша утонул. Причиной его смерти явилась механическая асфиксия от перекрытия дыхательных путей водой.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела место происшествия осмотрел специалист, назначены судебно-медицинские экспертизы, установлены очевидцы произошедшего, проводятся неотложные следственные действия.

Отметим, по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело после гибели детей на Сямозере в Карелии. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июня текущего года во время водного путешествия погибли 14 детей, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм.

Во время шторма на озере перевернулись две лодки. 14 детей погибли.

По уголовному делу уже предъявлены обвинения директору лагеря Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову и руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко.