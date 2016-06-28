Тирасполь, 28 июня, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Москве президент Приднестровья Евгений Шевчук был принят вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского президента, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в ПМР в условиях регионального экономического кризиса и внешних негативных факторов.

mid.gospmr.org Дмитрий Рогозин и Евгений Шевчук

Поднимались также вопросы стабилизации обстановки на внутреннем валютном рынке Приднестровья. «В рамках встречи достигнута договоренность о привлечении к работе российских экспертов в области валютного регулирования. Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча российских и приднестровских специалистов для обсуждения вопросов, связанных с валютным рынком», — отметили в президентской пресс-службе.

Отметим, что с конца февраля текущего года в Приднестровье практически невозможно купить иностранную валюту. Власти республики признали наличие валютного кризиса лишь в начале марта, когда Центробанк уже не смог удовлетворить спрос на валюту из-за критического снижения уровня золотовалютных резервов. Позже Центробанк и президент Евгений Шевчук предложили девальвировать валюту, однако Верховный совет выступил против. Тем не менее дискуссии о девальвации лишь усилили ажиотаж на рынке, который так до сих пор и не погашен.

Между тем из-за экономического кризиса ранее пенсии и зарплаты бюджетникам Приднестровья выплачивались в урезанном объеме, затем начались сбои выплат зарплат, была отменена запланированная индексация пенсий, республика обратилась за финансовой помощью к России, однако в итоге правительству пришлось брать кредит на выплату зарплат и пенсий у крупнейшей в ПМР коммерческой структуры — торгово-промышленного холдинга «Шериф», связанного с оппозиционной президенту партией «Обновление».

Напомним, одновременно с визитом в Москву Шевчука в российской столице также находилась делегация Верховного совета ПМР во главе со спикером Вадимом Красносельским.