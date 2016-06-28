Москва, 28 июня, 2016, 20:25 — ИА Регнум. ЛДПР на своём съезде 28 июня утвердила списки кандидатов в Госдуму VII созыва. ИА REGNUM публикует федеральный список и список по одномандатным избирательным округам.

Флаги ЛДПР

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от ЛДПР

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Жириновский Владимир Вольфович

2. Лебедев Игорь Владимирович

3. Слуцкий Леонид Эдуардович

4. Нилов Ярослав Евгеньевич

5. Диденко Алексей Николаевич

6. Дегтярев Михаил Владимирович

7. Курдюмов Александр Борисович

8. Свищев Дмитрий Александрович

9. Каргинов Сергей Генрихович

10. Тарасюк Василий Михайлович

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ

Региональная группа № 1

(Республика Адыгея (Адыгея)

1. Огиенко Денис Сергеевич

2. Панеш Каплан Мугдинович

Региональная группа № 2

(Республика Алтай)

1. Софронов Дмитрий Валерьевич

2. Казанцев Дмитрий Игоревич

Региональная группа № 3

(Республика Башкортостан — Уфимский одномандатный избирательный

округ № 3, Республика Башкортостан — Благовещенский одномандатный

избирательный округ № 4, Республика Башкортостан — Белорецкий

одномандатный избирательный округ № 5)

1. Сухарев Иван Константинович

2. Рябов Вячеслав Владимирович

Региональная группа № 4

(Республика Башкортостан — Нефтекамский одномандатный

избирательный округ № 6)

1. Иванов Дмитрий Владимирович

2. Салимова Аделя Радиковна

Региональная группа № 5

(Республика Башкортостан — Салаватский одномандатный

избирательный округ № 7)

1. Ахметьянова Айгуль Айратовна

2. Гайсина Эльза Разифовна

Региональная группа № 6

(Республика Башкортостан — Стерлитамакский одномандатный

избирательный округ № 8)

1. Ананьева Вероника Валерьевна

2. Сайфигалиев Вадим Мадилович

Региональная группа № 7

(Республика Бурятия)

Дорош Сергей Дмитриевич

Региональная группа № 8

(Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская

Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,

Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика)

1. Казак Алексей Валерьевич

2. Цумаев Муса Мутушович

3. Джафаров Ирасхан Раджабович

Региональная группа № 9 (Республика Карелия)

1. Люшин Александр Викторович

2. Орлов Алексей Александрович

Региональная группа № 10 (Республика Коми)

1. Филипченко Иван Сергеевич

2. Нагаев Михаил Николаевич

Региональная группа № 11 (Республика Крым)

1. Шперов Павел Валентинович

2. Климчук Олег Алексеевич

3. Волков Николай Анатольевич

Региональная группа № 12 (Республика Марий Эл)

1. Федоров Альберт Иванович

2. Писный Кирилл Николаевич

Региональная группа № 13 (Республика Мордовия)

1. Тюрин Евгений Павлович

2. Захряпин Алексей Викторович

Региональная группа № 14

(Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край,

Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ)

1. Селезнев Валерий Сергеевич

2. Парахин Гаврил Павлович

3. Калашников Валерий Юрьевич

4. Кораблёв Павел Владимирович

5. Синяговский Захар Олегович

6. Исаев Роман Вадимович

7. Флеер Дмитрий Александрович

8. Бутакова Юлия Сергеевна

9. Тимченко Галина Леонидовна

10. Савельев Владислав Иванович

Региональная группа № 15

(Республика Татарстан (Татарстан) — Приволжский одномандатный

избирательный округ № 26)

1. Габдуллин Ленар Айдарович

2. Саяпина Екатерина Александровна

Региональная группа № 16

(Республика Татарстан (Татарстан) — Московский одномандатный

избирательный округ № 27)

1. Кудряшов Андрей Витальевич

2. Шильников Никита Дмитриевич

Региональная группа № 17

(Республика Татарстан (Татарстан) — Нижнекамский одномандатный

избирательный округ № 28)

1. Артемьева Анна Владимировна

2. Спиридонов Тимур Львович

Региональная группа № 18

(Республика Татарстан (Татарстан) — Набережно-Челнинский

одномандатный избирательный округ № 29)

1. Байрамов Рафаэль Рахматуллович

2. Биктагиров Булат Марселевич

Региональная группа № 19

(Республика Татарстан (Татарстан) — Альметьевский одномандатный избирательный округ № 30)

1. Алейников Валерий Вячеславович

2. Миллер Артем Игоревич

Региональная группа № 20

(Республика Татарстан (Татарстан) — Центральный одномандатный

избирательный округ № 31)

1. Габдрахманов Марсель Маликович

2. Краснов Роман Олегович

Региональная группа № 21 (Республика Тыва)

1. Френт Игорь Алексеевич

Региональная группа № 22

(Удмуртская Республика — Удмуртский одномандатный избирательный

округ № 33)

1. Ягафаров Тимур Фаатович

2. Кулишов Дмитрий Владимирович

Региональная группа № 23

(Удмуртская Республика — Ижевский одномандатный избирательный

округ № 34)

1. Гусев Антон Владимирович

2. Оганезова Наталья Павловна

Региональная группа № 24 (Республика Хакасия)

1. Старостин Валерий Николаевич

2. Булгакова Мария Кузьминична

Региональная группа № 25

(Чувашская Республика — Чувашия — Канашский одномандатный

избирательный округ № 37)

1. Степанов Константин Олегович

2. Ямангеев Владимир Владиславович

Региональная группа № 26

(Чувашская Республика — Чувашия — Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38)

1. Белобаев Сергей Александрович

2. Слепнев Николай Валерьевич

Региональная группа № 27(Алтайский край — Барнаульский одномандатный избирательный округ №39)

1. Щукин Андрей Евгеньевич

2. Немцев Игорь Михайлович

Региональная группа № 28(Алтайский край — Рубцовский одномандатный избирательный округ №40)

1. Шудра Ирина Павловна

2. Журавлёва Ирина Евгеньевна

Региональная группа № 29

(Алтайский край — Бийский одномандатный избирательный округ № 41)

1. Рего Павел Александрович

2. Панов Артем Александрович

Региональная группа № 30

(Алтайский край — Славгородский одномандатный избирательный

округ № 42)

1. Боровикова Евгения Анатольевна

2. Слесаренко Артем Анатольевич

Региональная группа № 31 (Забайкальский край)

1. Абельцев Сергей Николаевич

2. Волков Юрий Геннадьевич

3. Шилин Георгий Федорович

Региональная группа № 32

(Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный

округ № 48, Краснодарский край — Тихорецкий одномандатный

избирательный округ № 51, Краснодарский край — Армавирский

одномандатный избирательный округ № 52, Краснодарский край —

Каневской одномандатный избирательный округ № 53)

1. Луговой Андрей Константинович

2. Шакалов Илья Игоревич

3. Кумпан Денис Александрович

4. Шипков Кирилл Александрович

Региональная группа № 33

(Краснодарский край — Краснодарский одномандатный избирательный

округ № 46, Краснодарский край — Красноармейский одномандатный

избирательный округ № 47, Краснодарский край — Туапсинский

одномандатный избирательный округ № 49, Краснодарский край —

Сочинский одномандатный избирательный округ № 50)

1. Напсо Юрий Аисович

2. Самашко Олег Иванович

3. Середенко Татьяна Андреевна

4. Тепляков Евгений Нодариевич

Региональная группа № 34

(Красноярский край — Красноярский одномандатный избирательный

округ № 54, Красноярский край — Енисейский одномандатный

избирательный округ № 57)

1. Натаров Сергей Васильевич

2. Семизоров Павел Викторович

3. Титов Сергей Сергеевич

4. Баранов Станислав Сергеевич

Региональная группа № 35

(Красноярский край — Центральный одномандатный избирательный округ № 55)

1. Глисков Александр Александрович

2. Кулеш Алексей Викторович

Региональная группа № 36

(Красноярский край — Дивногорский одномандатный избирательный округ № 56)

1. Ульских Роман Николаевич

2. Еремин Михаил Александрович

Региональная группа № 37

(Пермский край — Пермский одномандатный избирательный округ № 58)

1. Рогожникова Ольга Андреевна

2. Меренцев Вячеслав Сергеевич

Региональная группа № 38

(Пермский край — Чусовской одномандатный избирательный округ № 59)

1. Сивцев Евгений Викторович

2. Бутенко Владимир Владимирович

Региональная группа № 39

(Пермский край — Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60)

1. Золотарев Алексей Владимирович

2. Тарасенков Дмитрий Борисович

Региональная группа № 40

(Пермский край — Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61)

1. Каменских Татьяна Викторовна

2. Дмитриева Виктория Вадимовна

Региональная группа № 41

(Приморский край — Владивостокский одномандатный избирательный

округ № 62)

1. Андрейченко Андрей Валерьевич

2. Селюк Николай Андреевич

Региональная группа № 42

(Приморский край — Артемовский одномандатный избирательный округ № 63)

1. Мелешкин Роман Николаевич

2. Сундукова Елена Петровна

Региональная группа № 43

(Приморский край — Арсеньевский одномандатный избирательный

округ № 64)

1. Зотов Евгений Александрович

2. Самойленко Ростислав Борисович

Региональная группа № 44

(Ставропольский край — Ставропольский одномандатный

избирательный округ № 65)

1. Дроздова Ольга Павловна,

2. Куриленко Александр Иванович

Региональная группа № 45

(Ставропольский край — Невинномысский одномандатный

избирательный округ № 66)

1. Кушнарев Денис Сергеевич, дата рождения

2. Пелюх Александр Михайлович

Региональная группа № 46

(Ставропольский край — Кавминводский одномандатный

избирательный округ № 67)

1. Сысоев Александр Михайлович

2. Симоненко Александр Павлович

Региональная группа № 47

(Ставропольский край — Георгиевский одномандатный избирательный

округ № 68)

1. Дроздов Илья Юрьевич

2. Ширяев Алексей Николаевич

Региональная группа № 48

(Архангельская область — Архангельский одномандатный

избирательный округ № 72)

1. Пивков Сергей Анатольевич

2. Устинов Эльдар Вячеславович

Региональная группа № 49

(Архангельская область — Котласский одномандатный избирательный

округ № 73)

1. Арсентьев Игорь Валентинович

2. Харченко Мария Борисовна

3. Федорков Александр Олегович

Региональная группа № 50

(Астраханская область)

1. Востриков Егор Олегович

2. Кириллов Петр Юрьевич

Региональная группа № 51

(Белгородская область)

1. Старовойтов Александр Сергеевич

2. Климашевский Константин Александрович

3. Гаврилов Николай Константинович

Региональная группа № 52

(Брянская область, Калужская область)

1. Деньгин Вадим Евгеньевич

2. Калашников Сергей Вячеславович

3. Трудов Сергей Александрович

Региональная группа № 53

(Владимирская область — Владимирский одномандатный избирательный

округ № 79)

1. Сипягин Владимир Владимирович

2. Федоров Егор Андреевич

Региональная группа № 54

(Владимирская область — Суздальский одномандатный избирательный

округ № 80)

1. Потапов Илья Александрович

2. Иванов Александр Викторович

Региональная группа № 55

(Волгоградская область — Волгоградский одномандатный

избирательный округ № 81)

1. Чекалин Юрий Александрович

2. Сафронов Алексей Владимирович

Региональная группа № 56

(Волгоградская область — Красноармейский одномандатный

избирательный округ № 82)

1. Орлов Олег Алексеевич

2. Кручинин Вадим Анатольевич

Региональная группа № 57

(Волгоградская область — Михайловский одномандатный

избирательный округ № 83)

1. Майборода Алексей Александрович

2. Ткачев Армен Сергеевич

Региональная группа № 58

(Волгоградская область — Волжский одномандатный избирательный

округ № 84)

1. Литвинцев Дмитрий Алексеевич

2. Сизоненко Лариса Владимировна

Региональная группа № 59

(Вологодская область — Вологодский одномандатный избирательный

округ № 85)

1. Гримов Антон Юрьевич

2. Фадеев Александр Владиславович

Региональная группа № 60

(Вологодская область — Череповецкий одномандатный избирательный округ № 86)

1.Ширикова Ольга Станиславовна

2.Ермолинский Сергей Владимирович

Региональная группа № 61

(Воронежская область — Воронежский одномандатный избирательный

округ № 87)

1. Филиппов Максим Иванович

2. Воронин Григорий Дмитриевич

Региональная группа № 62

(Воронежская область — Правобережный одномандатный избирательный

округ № 88)

1. Овсянников Александр Александрович

2. Лаптуров Вячеслав Митрофанович,

Региональная группа № 63

(Воронежская область — Аннинский одномандатный избирательный округ № 89)

1. Бурцев Олег Николаевич

2. Фадеев Дмитрий Валерьевич

Региональная группа № 64

(Воронежская область — Павловский одномандатный избирательный

округ № 90)

1. Спицына Марина Алексеевна

2. Мещеряков Александр Иванович

Региональная группа № 65

(Ивановская область — Ивановский одномандатный избирательный

округ № 91)

1. Шелякин Дмитрий Викторович

2. Черемушкин Игорь Юлианович

Региональная группа № 66

(Ивановская область — Кинешемский одномандатный избирательный

округ № 92)

1. Верясов Максим Петрович

2. Анисимова Светлана Владимировна

Региональная группа № 67

(Иркутская область — Иркутский одномандатный избирательный округ № 93)

1. Галицков Виктор Владимирович

2. Любенкова Светлана Георгиевна

Региональная группа № 68

(Иркутская область — Ангарский одномандатный избирательный округ № 94)

1. Кузнецов Олег Николаевич

2. Кучаров Вадим Бахтиярович

Региональная группа № 69

(Иркутская область — Шелеховский одномандатный избирательный

округ № 95)

1. Ершов Дмитрий Михайлович

2. Андриянов Денис Владимирович

Региональная группа № 70

(Иркутская область — Братский одномандатный избирательный округ № 96)

1. Любенков Георгий Александрович

2. Шеверева Евгения Александровна

Региональная группа № 71

(Калининградская область — Калининградский одномандатный

избирательный округ № 97)

1. Анисимов Егор Игоревич

2. Джиджавадзе Татьяна Александровна

Региональная группа № 72

(Калининградская область — Центральный одномандатный

избирательный округ № 98)

1. Мишин Евгений Викторович

2. Бурганшин Руслан Ильдусович

Региональная группа № 73

(Кемеровская область — Кемеровский одномандатный избирательный

округ № 101)

1. Клейстер Роман Юрьевич

2. Аксенов Алексей Витальевич

Региональная группа № 74

(Кемеровская область — Прокопьевский одномандатный избирательный

округ № 102)

1. Паршуков Максим Викторович

2. Фоменко Александр Владимирович

Региональная группа № 75

(Кемеровская область — Заводский одномандатный избирательный округ № 103)

1. Украинцев Игорь Сергеевич

2. Бурова Светлана Ивановна

Региональная группа № 76

(Кемеровская область — Новокузнецкий одномандатный избирательный

округ № 104)

1. Карпов Станислав Артурович

2. Репин Сергей Александрович

Региональная группа № 77 (Кировская область)

1. Черкасов Кирилл Игоревич

2. Костин Владимир Александрович

3. Головков Сергей Сергеевич

4. Дубравин Николай Григорьевич

Региональная группа № 78 (Костромская область)

1. Федоров Руслан Владимирович

2. Спиридонов Александр Сергеевич

3. Кудрявцев Юрий Петрович

Региональная группа № 79 (Курганская область)

1. Ярушин Юрий Владимирович

Региональная группа № 80

(Курская область — Курский одномандатный избирательный округ №109)

1. Федоров Владимир Валерьевич

2. Долгинцева Татьяна Александровна

Региональная группа № 81

(Курская область — Сеймский одномандатный избирательный округ №

110)

1. Распопова Анна Васильевна

2. Бредихин Игорь Анатольевич

Региональная группа № 82

(Ленинградская область — Всеволожский одномандатный избирательный

округ № 111)

1. Лебедев Андрей Ярославович

2. Смирнов Александр Владимирович

Региональная группа № 83

(Ленинградская область — Кингисеппский одномандатный

избирательный округ № 112)

1. Дюбков Вячеслав Александрович

2. Воскресенский Сергей Владимирович

Региональная группа № 84

(Ленинградская область — Волховский одномандатный избирательный

округ № 113)

1. Пониматкин Алексей Владимирович

2. Шаршов Андрей Геннадьевич

Региональная группа № 85

(Липецкая область — Липецкий одномандатный избирательный округ №114)

1. Халимончук Максим Валентинович

2. Евграфов Павел Леонидович

Региональная группа № 86

(Липецкая область — Левобережный одномандатный избирательный

округ № 115)

1. Хомутинников Олег Георгиевич

2. Коваленко Тарас Анатольевич

Региональная группа № 87

(Московская область — Балашихинский одномандатный избирательный

округ № 117, Московская область — Дмитровский одномандатный

избирательный округ № 118, Московская область — Красногорский

одномандатный избирательный округ № 120, Московская область —

Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122, Московская

область — Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ №

125, Московская область — Щелковский одномандатный избирательный

округ № 127)

1. Жигарев Сергей Александрович

2. Строкова Елена Викторовна

3. Петров Иван Евгеньевич

4. Харпак Василий Николаевич

5. Хромов Андрей Анатольевич

Региональная группа № 88

(Московская область — Коломенский одномандатный избирательный

округ № 119, Московская область — Люберецкий одномандатный

избирательный округ № 121, Московская область — Орехово-Зуевский

одномандатный избирательный округ № 123, Московская область —

Подольский одномандатный избирательный округ № 124, Московская

область — Серпуховский одномандатный избирательный округ № 126)

1. Свинцов Андрей Николаевич

2. Безлер Юрий Викторович

3. Редченко Анна Александровна

Региональная группа № 89

(Мурманская область)

1. Белов Максим Андреевич

2. Коротков Игорь Владимирович

Региональная группа № 90

(Нижегородская область — Нижегородский одномандатный

избирательный округ № 129)

1. Николаев Дмитрий Константинович

2. Мельченко Евгений Александрович

Региональная группа № 91

(Нижегородская область — Приокский одномандатный избирательный

округ № 130)

1. Митрошин Олег Александрович

2. Белов Павел Михайлович

Региональная группа № 92

(Нижегородская область — Автозаводский одномандатный

избирательный округ № 131)

1. Шатилов Михаил Павлович

2. Карцевский Вячеслав Валерьевич

Региональная группа № 93

(Нижегородская область — Канавинский одномандатный избирательный

округ № 132)

1. Атмахов Владислав Олегович

2. Сивый Владислав Валерьевич

Региональная группа № 94

(Нижегородская область — Борский одномандатный избирательный

округ № 133)

1. Чугрин Дмитрий Борисович

2. Сомова Наталья Владимировна

Региональная группа № 95

(Новгородская область, Тверская область)

1. Морозов Антон Юрьевич

2. Барастов Владимир Станиславович

3. Чурсинов Алексей Борисович

Региональная группа № 96 (Новосибирская область)

1. Савельев Дмитрий Иванович

2. Красовская Наталия Рудольфовна

Региональная группа № 97

(Омская область — Омский одномандатный избирательный округ № 139)

1. Клепиков Алексей Анатольевич

Региональная группа № 98

(Омская область — Москаленский одномандатный избирательный округ № 140)

1. Атаманиченко Кирилл Игоревич

Региональная группа № 99

(Омская область — Любинский одномандатный избирательный округ № 141)

1. Ложкин Алексей Николаевич

Региональная группа № 100

(Оренбургская область)

1. Катасонов Сергей Михайлович

2. Набатчикова Оксана Валерьевна

3. Мирохин Владимир Юрьевич

Региональная группа № 101

(Орловская область)

1. Куцын Андрей Александрович

2. Иванов Владимир Борисович

Региональная группа № 102

(Пензенская область — Пензенский одномандатный избирательный округ № 146)

1. Куликов Павел Владимирович

2. Матюшин Вадим Михайлович

Региональная группа № 103

(Пензенская область — Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147)

1. Васильев Александр Евгеньевич

2. Саранцев Игорь Иванович

Региональная группа № 104

(Псковская область)

1. Минаков Антон Александрович

2. Павлинов Юрий Александрович

Региональная группа № 105

(Ростовская область)

1. Иванов Сергей Владимирович

2. Семёнов Владимир Владиславович

3. Иванова Елена Ивановна

Региональная группа № 106

(Рязанская область, Тамбовская область)

1. Шерин Александр Николаевич

2. Телегин Игорь Вячеславович

3. Кравченко Юрий Александрович

Региональная группа № 107

(Самарская область — Самарский одномандатный избирательный округ №

158)

1. Кравцов Павел Федорович

2. Ланцова Оксана Владимировна

Региональная группа № 108

(Самарская область — Тольяттинский одномандатный избирательный

округ № 159)

1. Михайлов Сергей Анатольевич

2. Галактионов Павел Витальевич

Региональная группа № 109

(Самарская область — Красноглинский одномандатный избирательный округ № 160)

1. Доронин Артемий Дмитриевич

2. Синельников Роман Владимирович

Региональная группа № 110

(Самарская область — Жигулевский одномандатный избирательный

округ № 161)

1. Усов Михаил Викторович

2. Кузьмина Мария Борисовна

Региональная группа № 111

(Самарская область — Промышленный одномандатный избирательный

округ № 162)

1. Венедиктов Юрий Николаевич

2. Круглова Оксана Александровна

Региональная группа № 112

(Саратовская область — Саратовский одномандатный избирательный

округ № 163)

1. Ищенко Антон Анатольевич

2. Шаронов Вячеслав Валерьевич

Региональная группа № 113

(Саратовская область — Балаковский одномандатный избирательный

округ № 164)

1. Ашихмин Сергей Васильевич

2. Володихин Андрей Михайлович

Региональная группа № 114

(Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный

округ № 165)

1. Мартынова Светлана Александровна

2. Зыков Алексей Николаевич

Региональная группа № 115

(Саратовская область — Энгельсский одномандатный избирательный

округ № 166)

1. Пьяных Дмитрий Сергеевич

2. Денисенко Станислав Владимирович

Региональная группа № 116

(Свердловская область — Свердловский одномандатный избирательный

округ № 168, Свердловская область — Каменск-Уральский

одномандатный избирательный округ № 169)

1. Субботин Константин Сергеевич

2. Сизов Денис Васильевич

3. Пысин Илья Владимирович

Региональная группа № 117

(Свердловская область — Березовский одномандатный избирательный

округ № 170, Свердловская область — Асбестовский одномандатный

избирательный округ № 172)

1. Торощин Игорь Андреевич

2. Коркин Александр Викторович

Региональная группа № 118

(Свердловская область — Нижнетагильский одномандатный

избирательный округ № 171, Свердловская область — Первоуральский

одномандатный избирательный округ № 173, Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный округ № 174)

1. Шилков Данил Евгеньевич

2. Маркин Эдуард Витальевич

Региональная группа № 119

(Смоленская область — Смоленский одномандатный избирательный

округ № 175)

1. Новиков Андрей Станиславович

2. Королев Владимир Геннадьевич

Региональная группа № 120

(Смоленская область — Рославльский одномандатный избирательный

округ № 176)

1. Леонов Сергей Дмитриевич

2. Кожанова Ирина Андреевна

Региональная группа № 121

(Томская область — Томский одномандатный избирательный округ №181)

1. Брянский Сергей Николаевич

2. Дорофеев Данил Сергеевич

Региональная группа № 122

(Томская область — Обский одномандатный избирательный округ № 182)

1. Павлов Евгений Владимирович

2. Выборов Алексей Игоревич

Региональная группа № 123

(Тульская область — Тульский одномандатный избирательный округ №183)

1. Киндеев Илья Игоревич

2. Маринков Александр Славкович

Региональная группа № 124

(Тульская область — Новомосковский одномандатный избирательный

округ № 184)

1. Балберов Александр Александрович

2. Веденеев Михаил Михайлович

Региональная группа № 125

(Тюменская область — Тюменский одномандатный избирательный округ

№ 185)

1. Трубин Глеб Александрович

2. Берсенёв Александр Вениаминович

Региональная группа № 126

(Тюменская область — Заводоуковский одномандатный избирательный

округ № 186)

1. Зайцев Артем Николаевич

2. Чирков Алексей Иванович

Региональная группа № 127

(Ульяновская область)

1. Маринин Сергей Владимирович

2. Грачев Дмитрий Николаевич

Региональная группа № 128

(Челябинская область)

1. Пашин Виталий Львович

2. Арсентьева Наталья Юрьевна

3. Самохвалов Андрей Юрьевич

Региональная группа № 129

(Ярославская область — Ярославский одномандатный избирательный

округ № 194)

1. Потапов Андрей Владимирович

2. Великорецкий Сергей Валерьевич

Региональная группа № 130

(Ярославская область — Ростовский одномандатный избирательный

округ № 195)

1. Чихалов Илья Александрович

2. Волосковец Илья Владимирович

Региональная группа № 131 (город Москва)

1. Чернышов Борис Александрович

2. Власов Василий Максимович

3. Сидоров Михаил Николаевич

4. Рудковский Андрей Андреевич

5. Добрынин Сергей Александрович

6. Березин Никита Владимирович

7. Зайцев Максим Сергеевич

8. Пахомов Станислав Юрьевич

9. Бойко Игорь Валерьевич

Региональная группа № 132

(город Санкт-Петербург)

1. Лавров Олег Леонидович

2. Капитанов Олег Александрович

Региональная группа № 133

(город Севастополь)

1. Журавлев Илья Григорьевич

Региональная группа № 134

(Ненецкий автономный округ)

1. Смыченков Андрей Владимирович

Региональная группа № 135

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий

автономный округ)

1. Сысоев Владимир Владимирович

2. Голубенко Александр Федорович

3.Марков Евгений Владимирович

4. Сысун Виктор Богданович

Список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам от ЛДПР

Республика Адыгея (Адыгея) — Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1

Огиенко Денис Сергеевич

Республика Алтай — Алтайский одномандатный избирательный округ № 2

Казитов Тимур Борисович

Республика Башкортостан — Уфимский одномандатный избирательный округ № 3

Минниахметов Ренат Равилевич

Республика Башкортостан — Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4

Рябов Вячеслав Владимирович

Республика Башкортостан — Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5

Сухарев Иван Константинович

Республика Башкортостан — Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6

Иванов Дмитрий Владимирович

Республика Башкортостан — Салаватский одномандатный избирательный округ № 7

Ахметьянова Айгуль Айратовна

Республика Башкортостан — Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8

Ананьева Вероника Валерьевна

Республика Бурятия — Бурятский одномандатный избирательный округ № 9

Дорош Сергей Дмитриевич

Республика Дагестан — Центральный одномандатный избирательный округ № 11

Султанов Мажи Курбанович

Республика Дагестан — Южный одномандатный избирательный округ № 12

Джафаров Ирасхан Раджабович

Республика Ингушетия — Ингушский одномандатный избирательный округ № 13

Гадиев Ислам Геланиевич

Кабардино-Балкарская Республика — Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14

Двуреченский Анатолий Владимирович

Республика Калмыкия — Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 15

Бессарабов Андрей Анатольевич

Карачаево-Черкесская Республика — Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16

Касаев Алим Халитович

Республика Карелия — Карельский одномандатный избирательный округ № 17

Зорняков Тимур Анатольевич

Республика Коми — Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 18

Филипченко Иван Сергеевич

Республика Крым — Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19

Климчук Олег Алексеевич

Республика Крым — Керченский одномандатный избирательный округ № 20

Кийко Игорь Александрович

Республика Крым — Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21

Шперов Павел Валентинович

Республика Марий Эл — Марийский одномандатный избирательный округ № 22

Федоров Альберт Иванович

Республика Мордовия — Мордовский одномандатный избирательный округ № 23

Тюрин Евгений Павлович

Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ № 24

Парахин Гаврил Павлович

Республика Северная Осетия — Алания — Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25

Бестаев Сослан Вигентиевич

Республика Татарстан (Татарстан) — Приволжский одномандатный избирательный округ № 26

Габдуллин Ленар Айдарович

Республика Татарстан (Татарстан) — Московский одномандатный избирательный округ № 27

Кудряшов Андрей Витальевич

Республика Татарстан (Татарстан) — Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28

Артемьева Анна Владимировна

Республика Татарстан (Татарстан) — Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 29

Байрамов Рафаэль Рахматуллович

Республика Татарстан (Татарстан) — Альметьевский одномандатный избирательный округ № 30

Алейников Валерий Вячеславович

Республика Татарстан (Татарстан) — Центральный одномандатный избирательный округ № 31

Габдрахманов Марсель Маликович

Республика Тыва — Тывинский одномандатный избирательный округ № 32

Френт Игорь Алексеевич

Удмуртская Республика — Удмуртский одномандатный избирательный округ № 33

Ягафаров Тимур Фаатович

Удмуртская Республика — Ижевский одномандатный избирательный округ № 34

Гусев Антон Владимирович

Республика Хакасия — Хакасский одномандатный избирательный округ № 35

Буреев Дмитрий Викторович

Чеченская Республика — Чеченский одномандатный избирательный округ № 36

Фатуллаева Альбина Ясановна

Чувашская Республика — Чувашия — Канашский одномандатный избирательный округ № 37

Степанов Константин Олегович

Чувашская Республика — Чувашия — Чебоксарский одномандатный избирательный округ № 38

Белобаев Сергей Александрович

Алтайский край — Барнаульский одномандатный избирательный округ № 39

Щукин Андрей Евгеньевич

Алтайский край — Рубцовский одномандатный избирательный округ № 40

Шудра Ирина Павловна

Алтайский край — Бийский одномандатный избирательный округ № 41

Рего Павел Александрович

Алтайский край — Славгородский одномандатный избирательный округ № 42

Боровикова Евгения Анатольевна

Забайкальский край — Читинский одномандатный избирательный округ № 43

Волков Юрий Геннадьевич

Забайкальский край — Даурский одномандатный избирательный округ № 44

Кулиева Василина Васильевна

Камчатский край — Камчатский одномандатный избирательный округ № 45

Калашников Валерий Юрьевич

Краснодарский край — Краснодарский одномандатный избирательный округ № 46

Шакалов Илья Игоревич

Краснодарский край — Красноармейский одномандатный избирательный округ № 47

Кумпан Денис Александрович

Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ № 48

Бобрешова Анна Михайловна

Краснодарский край — Туапсинский одномандатный избирательный округ № 49

Хот Валерий Владимирович

Краснодарский край — Сочинский одномандатный избирательный округ № 50

Середенко Татьяна Андреевна

Краснодарский край — Тихорецкий одномандатный избирательный округ № 51

Сытник Николай Николаевич

Краснодарский край — Армавирский одномандатный избирательный округ № 52

Высич Александр Николаевич

Краснодарский край — Каневской одномандатный избирательный округ № 53

Василевский Станислав Иванович

Красноярский край — Красноярский одномандатный избирательный округ № 54

Титов Сергей Сергеевич

Красноярский край — Центральный одномандатный избирательный округ № 55

Глисков Александр Александрович

Красноярский край — Дивногорский одномандатный избирательный округ № 56

Ульских Роман Николаевич

Красноярский край — Енисейский одномандатный избирательный округ № 57

Натаров Сергей Васильевич

Пермский край — Пермский одномандатный избирательный округ № 58

Рогожникова Ольга Андреевна

Пермский край — Чусовской одномандатный избирательный округ № 59

Сивцев Евгений Викторович

Пермский край — Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60

Золотарев Алексей Владимирович

Пермский край — Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61

Каменских Татьяна Викторовна

Приморский край — Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62

Андрейченко Андрей Валерьевич

Приморский край — Артемовский одномандатный избирательный округ № 63

Мелешкин Роман Николаевич

Приморский край — Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64

Зотов Евгений Александрович

Ставропольский край — Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65

Дроздова Ольга Павловна

Ставропольский край — Невинномысский одномандатный избирательный округ № 66

Дроздов Илья Юрьевич

Ставропольский край — Кавминводский одномандатный избирательный округ № 67

Сысоев Александр Михайлович

Ставропольский край — Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68

Черногоров Александр Леонидович

Хабаровский край — Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Грешнякова Елена Геннадьевна

Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Фургал Сергей Иванович

Амурская область — Амурский одномандатный избирательный округ № 71

Абрамов Иван Николаевич

Архангельская область — Архангельский одномандатный избирательный округ № 72

Пивков Сергей Анатольевич

Архангельская область — Котласский одномандатный избирательный округ № 73

Арсентьев Игорь Валентинович

Астраханская область — Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

Востриков Егор Олегович

Белгородская область — Белгородский одномандатный избирательный округ № 75

Старовойтов Александр Сергеевич

Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76

Климашевский Константин Александрович

Брянская область — Брянский одномандатный избирательный округ № 77

Винокуров Дмитрий Васильевич

Брянская область — Унечский одномандатный избирательный округ № 78

Киселев Виктор Николаевич

Владимирская область — Владимирский одномандатный избирательный округ № 79

Сипягин Владимир Владимирович

Владимирская область — Суздальский одномандатный избирательный округ № 80

Потапов Илья Александрович

Волгоградская область — Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81

Чекалин Юрий Александрович

Волгоградская область — Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82

Орлов Олег Алексеевич

Волгоградская область — Михайловский одномандатный избирательный округ № 83

Майборода Алексей Александрович

Волгоградская область — Волжский одномандатный избирательный округ № 84

Литвинцев Дмитрий Алексеевич

Вологодская область — Вологодский одномандатный избирательный округ № 85

Гримов Антон Юрьевич

Вологодская область — Череповецкий одномандатный избирательный округ № 86

Громов Илья Сергеевич

Воронежская область — Воронежский одномандатный избирательный округ № 87

Филиппов Максим Иванович

Воронежская область — Правобережный одномандатный избирательный округ № 88

Овсянников Александр Александрович

Воронежская область — Аннинский одномандатный избирательный округ № 89

Бурцев Олег Николаевич

Воронежская область — Павловский одномандатный избирательный округ № 90

Спицына Марина Алексеевна

Ивановская область — Ивановский одномандатный избирательный округ № 91

Шелякин Дмитрий Викторович

Ивановская область — Кинешемский одномандатный избирательный округ № 92

Верясов Максим Петрович

Иркутская область — Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Галицков Виктор Владимирович

Иркутская область — Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Кузнецов Олег Николаевич

Иркутская область — Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Ершов Дмитрий Михайлович

Иркутская область — Братский одномандатный избирательный округ № 96

Любенков Георгий Александрович

Калининградская область — Калининградский одномандатный избирательный округ № 97

Анисимов Егор Игоревич

Калининградская область — Центральный одномандатный избирательный округ № 98

Мишин Евгений Викторович

Калужская область — Калужский одномандатный избирательный округ № 99

Тришина Марина Александровна

Калужская область — Обнинский одномандатный избирательный округ № 100

Деньгин Вадим Евгеньевич

Кемеровская область — Кемеровский одномандатный избирательный округ № 101

Клейстер Роман Юрьевич

Кемеровская область — Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 102

Паршуков Максим Викторович

Кемеровская область — Заводский одномандатный избирательный округ № 103

Украинцев Игорь Сергеевич

Кемеровская область — Новокузнецкий одномандатный избирательный округ № 104

Карпов Станислав Артурович

Кировская область — Кировский одномандатный избирательный округ № 105

Дубравин Николай Григорьевич

Кировская область — Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 106

Костин Владимир Александрович

Костромская область — Костромской одномандатный избирательный округ № 107

Федоров Руслан Владимирович

Курганская область — Курганский одномандатный избирательный округ № 108

Ярушин Юрий Владимирович

Курская область — Курский одномандатный избирательный округ № 109

Федоров Владимир Валерьевич

Курская область — Сеймский одномандатный избирательный округ № 110

Распопова Анна Васильевна

Ленинградская область — Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111

Лебедев Андрей Ярославович

Ленинградская область — Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112

Дюбков Вячеслав Александрович

Ленинградская область — Волховский одномандатный избирательный округ № 113

Пониматкин Алексей Владимирович

Липецкая область — Липецкий одномандатный избирательный округ № 114

Халимончук Максим Валентинович

Липецкая область — Левобережный одномандатный избирательный округ № 115

Хомутинников Олег Георгиевич

Магаданская область — Магаданский одномандатный избирательный округ № 116

Исаев Роман Вадимович

Московская область — Балашихинский одномандатный избирательный округ № 117

Мушин Алексей Львович

Московская область — Дмитровский одномандатный избирательный округ № 118

Вихарев Андрей Геннадьевич

Московская область — Коломенский одномандатный избирательный округ № 119

Безлер Юрий Викторович

Московская область — Красногорский одномандатный избирательный округ № 120

Харпак Василий Николаевич

Московская область — Люберецкий одномандатный избирательный округ № 121

Хромов Андрей Анатольевич

Московская область — Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122

Спирин Юрий Леонидович

Московская область — Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 123

Свинцов Андрей Николаевич

Московская область — Подольский одномандатный избирательный округ № 124

Султанов Фуад Фейзрахманович

Московская область — Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 125

Петров Иван Евгеньевич

Московская область — Серпуховский одномандатный избирательный округ № 126

Редченко Анна Александровна

Московская область — Щелковский одномандатный избирательный округ № 127

Жигарев Сергей Александрович

Мурманская область — Мурманский одномандатный избирательный округ № 128

Белов Максим Андреевич

Нижегородская область — Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129

Николаев Дмитрий Константинович

Нижегородская область — Приокский одномандатный избирательный округ № 130

Белов Павел Михайлович

Нижегородская область — Автозаводский одномандатный избирательный округ № 131

Шатилов Михаил Павлович

Нижегородская область — Канавинский одномандатный избирательный округ № 132

Атмахов Владислав Олегович

Нижегородская область — Борский одномандатный избирательный округ № 133

Чугрин Дмитрий Борисович

Новгородская область — Новгородский одномандатный избирательный округ № 134

Бояров Сергей Стефанович

Новосибирская область — Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135

Красовская Наталия Рудольфовна

Новосибирская область — Центральный одномандатный избирательный округ № 136

Савельев Дмитрий Иванович

Новосибирская область — Искитимский одномандатный избирательный округ № 137

Суворов Олег Геннадьевич

Новосибирская область — Барабинский одномандатный избирательный округ № 138

Голованев Дмитрий Павлович

Омская область — Омский одномандатный избирательный округ № 139

Клепиков Алексей Анатольевич

Омская область — Москаленский одномандатный избирательный округ № 140

Атаманиченко Кирилл Игоревич

Омская область — Любинский одномандатный избирательный округ № 141

Ложкин Алексей Николаевич

Оренбургская область — Оренбургский одномандатный избирательный округ № 142

Карпов Александр Николаевич

Оренбургская область — Бугурусланский одномандатный избирательный округ № 143

Катасонов Сергей Михайлович

Оренбургская область — Орский одномандатный избирательный округ № 144

Мирохин Владимир Юрьевич

Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145

Куцын Андрей Александрович

Пензенская область — Пензенский одномандатный избирательный округ № 146

Куликов Павел Владимирович

Пензенская область — Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147

Васильев Александр Евгеньевич

Псковская область — Псковский одномандатный избирательный округ № 148

Минаков Антон Александрович

Ростовская область — Ростовский одномандатный избирательный округ № 149

Иванов Сергей Владимирович

Ростовская область — Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150

Теперечкин Игорь Семенович

Ростовская область — Таганрогский одномандатный избирательный округ № 151

Васильченко Юлия Сергеевна

Ростовская область — Южный одномандатный избирательный округ № 152

Колесников Егор Александрович

Ростовская область — Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153

Бородачев Анатолий Никифорович

Ростовская область — Шахтинский одномандатный избирательный округ № 154

Сорокин Михаил Александрович

Ростовская область — Волгодонской одномандатный избирательный округ № 155

Малыхин Сергей Викторович

Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ № 156

Кравченко Юрий Александрович

Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ № 157

Шерин Александр Николаевич

Самарская область — Самарский одномандатный избирательный округ № 158

Ланцова Оксана Владимировна

Самарская область — Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 159

Михайлов Сергей Анатольевич

Самарская область — Красноглинский одномандатный избирательный округ № 160

Синельников Роман Владимирович

Самарская область — Жигулевский одномандатный избирательный округ № 161

Усов Михаил Викторович

Самарская область — Промышленный одномандатный избирательный округ № 162

Венедиктов Юрий Николаевич

Саратовская область — Саратовский одномандатный избирательный округ № 163

Ищенко Антон Анатольевич

Саратовская область — Балаковский одномандатный избирательный округ № 164

Ашихмин Сергей Васильевич

Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ № 165

Мартынова Светлана Александровна

Саратовская область — Энгельсский одномандатный избирательный округ № 166

Пьяных Дмитрий Сергеевич

Сахалинская область — Сахалинский одномандатный избирательный округ № 167

Флеер Дмитрий Александрович

Свердловская область — Свердловский одномандатный избирательный округ № 168

Сизов Денис Васильевич

Свердловская область — Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169

Субботин Константин Сергеевич.

Свердловская область — Березовский одномандатный избирательный округ № 170

Давлетшин Павел Ильфатович

Свердловская область — Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171

Раинбаков Ильдар Салимчанович

Свердловская область — Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172

Торощин Игорь Андреевич

Свердловская область — Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173

Безденежных Антон Юрьевич

Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный округ № 174

Шилков Данил Евгеньевич

Смоленская область — Смоленский одномандатный избирательный округ № 175

Герасенков Александр Владимирович

Смоленская область — Рославльский одномандатный избирательный округ № 176

Леонов Сергей Дмитриевич

Тамбовская область — Тамбовский одномандатный избирательный округ № 177

Сусаков Константин Валерьевич

Тамбовская область — Рассказовский одномандатный избирательный округ № 178

Телегин Игорь Вячеславович

Тверская область — Тверской одномандатный избирательный округ № 179

Морозов Антон Юрьевич

Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

Барастов Владимир Станиславович

Томская область — Томский одномандатный избирательный округ № 181

Диденко Алексей Николаевич

Томская область — Обский одномандатный избирательный округ № 182

Брянский Сергей Николаевич

Тульская область — Тульский одномандатный избирательный округ № 183

Киндеев Илья Игоревич

Тульская область — Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184

Балберов Александр Александрович

Тюменская область — Тюменский одномандатный избирательный округ № 185

Трубин Глеб Александрович

Тюменская область — Заводоуковский одномандатный избирательный округ № 186

Зайцев Артем Николаевич

Ульяновская область — Ульяновский одномандатный избирательный округ № 187

Маринин Сергей Владимирович

Ульяновская область — Радищевский одномандатный избирательный округ № 188

Грачев Дмитрий Николаевич

Челябинская область — Челябинский одномандатный избирательный округ № 189

Федотова Екатерина Игоревна

Челябинская область — Металлургический одномандатный избирательный округ № 190

Пашин Виталий Львович

Челябинская область — Коркинский одномандатный избирательный округ № 191

Самохвалов Андрей Юрьевич

Челябинская область — Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 192

Федоров Николай Сергеевич

Челябинская область — Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193

Вайнштейн Сергей Евгеньевич

Ярославская область — Ярославский одномандатный избирательный округ № 194

Потапов Андрей Владимирович

Ярославская область — Ростовский одномандатный избирательный округ № 195

Чихалов Илья Александрович

Город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 196

Сапронов Александр Сергеевич

Город Москва — Кунцевский одномандатный избирательный округ № 197

Нилов Ярослав Евгеньевич

Город Москва — Ленинградский одномандатный избирательный округ № 198

Власов Василий Максимович

Город Москва — Люблинский одномандатный избирательный округ № 199

Козадаев Сергей Сергеевич

Город Москва — Медведковский одномандатный избирательный округ № 200

Добрынин Сергей Александрович

Город Москва — Нагатинский одномандатный избирательный округ № 201

Николаев Дмитрий Сергеевич

Город Москва — Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202

Рудковский Андрей Андреевич

Город Москва — Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ № 203

Чернышов Борис Александрович

Город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ № 204

Бойко Игорь Валерьевич

Город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ № 205

Киреев Андрей Николаевич

Город Москва — Тушинский одномандатный избирательный округ № 206

Марусов Сергей Александрович

Город Москва — Ховринский одномандатный избирательный округ № 207

Тимошина Юлия Сергеевна

Город Москва — Центральный одномандатный избирательный округ № 208

Дегтярев Михаил Владимирович

Город Москва — Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 209

Юриков Антон Вадимович

Город Москва — Чертановский одномандатный избирательный округ № 210

Греков Платон Евгеньевич

Город Санкт-Петербург — Восточный одномандатный избирательный округ № 211

Кочанжи Сергей Павлович

Город Санкт-Петербург — Западный одномандатный избирательный округ № 212

Пайкин Борис Романович

Город Санкт-Петербург — Северный одномандатный избирательный округ № 213

Тратников Егор Иванович

Город Санкт-Петербург — Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214

Капитанов Олег Александрович

Город Санкт-Петербург — Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215

Лавров Олег Леонидович

Город Санкт-Петербург — Центральный одномандатный избирательный округ № 216

Замараева Анна Сергеевна

Город Санкт-Петербург — Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217

Антипов Сергей Николаевич

Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ № 218

Рубцов Илья Андреевич

Город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ № 219

Журавлев Илья Григорьевич

Еврейская автономная область — Еврейский одномандатный избирательный округ № 220

Тимченко Галина Леонидовна

Ненецкий автономный округ — Ненецкий одномандатный избирательный округ № 221

Смыченков Андрей Владимирович

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 222

Марков Евгений Владимирович

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 223

Сысоев Владимир Владимирович

Чукотский автономный округ — Чукотский одномандатный избирательный округ № 224

Бутакова Юлия Сергеевна

Ямало-Ненецкий автономный округ — Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225

Садовников Денис Владимирович