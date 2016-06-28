Липецк, 28 июня, 2016, 20:21 — ИА Регнум. В Липецкой области кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» по одномандатным избирательным округам стали Николай Борцов и Михаил Тарасенко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, кандидатуры были утверждены на съезде 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По одномандатному избирательному округу №114 на выборы пойдет действующий депутат Госдумы Николай Борцов, ставший победителем в региональных праймериз. Михаил Тарасенко, тоже действующий депутат Госдумы, будет избираться по Левобережному одномандатному избирательному округу №115.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в региональную группу №24 «Единая Россия» объединила Владимирскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую области. Региональный список возглавил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, за ним идут депутат Госдумы шестого созыва Андрей Макаров, замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко, депутат Госдумы от Курской области Геннадий Кулик и бывший мэр Липецка Михаил Гулевский. Далее в список из липчан попал только депутат облсовета, Герой России Владимир Богодухов.

КПРФ в региональной группе по Липецкой области (№47) выдвинула действующего депутата Госдумы Николая Разворотнева, журналиста Александра Арцыбашева, а также депутатов облсовета Анатолия Сиротина, Алексея Томилина и Александра Девяткина. По Липецкому одномандатному избирательному округу пойдет также Николай Разворотнев, по Левобережному — депутат облсовета Сергей Токарев.

«Справедливая Россия» утвердила общий региональный список для Калужской, Липецкой и Орловской областей, который возглавили Сергей Крючек и Акиф Гилиалов. Липчан в списке представляют депутат облдумы Лариса Ксенофонтова и депутат Липецкого горсовета Светлана Тюнина.

В утвержденный 28 июня список региональной группы ЛДПР №85 (Липецкая область — Липецкий одномандатный избирательный округ №114) вошли депутаты облсовета Максим Халимончук и Павел Евграфов. В списке региональной группы №86 (Липецкая область — Левобережный одномандатный избирательный округ №115) — помощник депутата Госдумы Олег Хомутинников и депутат облсовета Тарас Коваленко. В Липецком одномандатном избирательном округе №114 кандидатом также стал Максим Халимончук, в Левобережном округе №115 — Олег Хомутинников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, другую часть — по партийным спискам. Предыдущие выборы состоялись в 2011 году. Явка избирателей по Липецкой области составила 57,1%. «Единая Россия» набрала 40,3% голосов, КПРФ — 22,8%, «Справедливая Россия» — 16,6%, ЛДПР — 14,3%.