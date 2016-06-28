Германия, 28 июня, 2016, 20:16 — ИА Регнум. 25-летний мужчина, который приехал в 2015 году в качестве беженца в Германию, стал «героем дня» в немецком городе Минден (Северный Рейн-Вестфалия), передает Daily Mail.

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Сириец обнаружил 150 тысяч евро в шкафу, который ему передала благотворительная организация. Но все средства он вернул властям.

Полиция Миндена сообщила, что беженец нашел около 50 тысяч евро наличными и сберегательные книги, содержащие более €100 тыс. Деньги были спрятаны под доской при при сборке мебели.

Немецкие полицейские отмечают, что в то время как небольшие суммы денег регулярно передаются властям, «такая большая сумма является абсолютным исключением».

Мужчина прибыл в Германию в октябре 2015 года.