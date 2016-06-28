Тбилиси, 28 июня, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Грузинская телекомпания «Рустави-2» 28 июня обнародовала результаты исследований общественного мнения, которые по ее же заказу провела немецко-американская организация CFK в период с 7 по 22 июня.

Нико Пиросмани. Женщина с детьми, идущая к источнику. 1900-е

Респондентам было предложено ответить на вопрос, за какую партию они не будут голосовать на предстоящих 8 октября парламентских выборах. Исследователи выяснили, что за «Единое национальное движение» не собираются голосовать 21,7% опрошенных, за «Грузинскую мечту» — 16,3%, Лейбористскую партию не поддержат на выборах 8%, «Демократическое движение — Единая Грузия — Нино Бурджанадзе» — 6,5%, политический центр «Гирчи» — 6,4%. Столько же респондентов не будут голосовать за Республиканскую партию, 2,5% отказались голосовать за партию Пааты Бурчуладзе «Государство для народа».

При этом, 51,6% респондентов немецко-американской компании считают, что страна развивается в неправильном направлении, и лишь 27,9% уверены, что это направление правильное. На вопрос, как они оценивают деятельность нынешнего правительства Грузии, 35,5% ответили, что одобряют деятельность правительства, 17,5% одобряют ее частично, а 32,9% — не одобряют.

На эти исследования незамедлительно откликнулись представители ЕНД. Лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе выразил доверие результатам исследований и заявил, что они возлагают на его партию очень большую ответственность.

«Любые такие исследования — это очень большое доверие и очень большая ответственность. Конечно, я как политик, имеющий такую ответственность, всячески попытаюсь, где бы я ни находился, сделать все, чтобы страна шла вперед, а народ жил лучше», — подчеркнул Бакрадзе.

Что касается представителей правительства и парламентского большинства, они эти исследования считают несерьезными и особого доверия к ним не выражают.

Прокомментировал опубликованные «Рустави-2» результаты опроса и премьер-министр Георгий Квирикашвили, который уверенно заявил, что его партия одержит победу на выборах с очень большим преимуществом и получит в будущем парламенте более 100 мандатов.

«Единственное, что я могу сказать с абсолютной уверенностью, это то, что «Грузинская мечта» победит на этих выборах с очень большим преимуществом», — подчеркнул Квирикашвили.

Иного мнения придерживается президент Грузии, который считает, что любые исследования общественного мнения заслуживают серьезного внимания. «Для лучшего знания общественного мнения результаты таких исследований очень важны», — сообщила журналистам позицию президента его пресс-спикер Эка Мишвеладзе.