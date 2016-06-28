Владимир, 28 июня, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Владимирская полиция задержала двоих 15-летних подростков, которые подозреваются в жестком убийстве котенка. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба Управления МВД по Владимирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наказание

Напомним, 27 июня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое подросток жестоко избивают кота. Они бьют его ногами и кидают о стену, а затем разбивают животному голову камнем.

По данному факту полиция начала проверку. Действия подростков попадают под статью 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятии, установила лиц, причастных к съемке видео и совершению преступления.

На данный момент задержаны двое 15-летних подростков, которые уже состоят на профилактическом учете в полиции. Их доставили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру. Следователи по делам несовершеннолетних работают с задержанными.

До решения суда обвиняемые могут быть помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Владимирской области.