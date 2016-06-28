Вашингтон, 28 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама предостерегает от «истерии» по поводу решения Великобритании покинуть ЕС, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

Обама провел параллель между кампанией Brexit и успехами республиканца Дональда Трампа.

«Г-н Трамп воплощает в себе глобальные элиты и всю свою жизнь в полной мере пользовался этим преимуществом», — сказал Обама в интервью NPR. Хотя Обама считает, что различий между Brexit и настроениями на президентских выборах в США больше, чем сходств, «некоторые параллели с тем, что мистер Трамп пытается раздуть здесь» присутствуют. Особенно в том, что касается «ксенофобии и антииммигрантских настроений».

Обама не ожидает «серьезных, катастрофических изменений» в результате британского референдума. «Я думаю, что лучший путь думать об этом — это то, что нажата кнопка паузы на проект полной европейской интеграции», — отметил он.

Глава Белого дома не хочет «преувеличивать» результаты состоявшегося голосования в Великобритании: «Там было немного истерии после голосования о Brexit, как будто НАТО каким-то образом исчезает, трансатлантический альянс растворяется, и каждая страна уйдет в своей угол. Это не то, что происходит».

Обама уверен в том, что США и ЕС по прежнему разделяют общие интересы в международных отношениях, приведя в пример Норвегию, которая, не будучи членом ЕС, остается ближайшим союзником США.

«Наши интересы с Европой остаются теми же, и наши проблемы на международном уровне остаются прежними, поэтому Европа не может себе позволить отвернуться (от США», — добавил хозяин «Овального кабинета».