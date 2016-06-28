Анкара, 28 июня, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Власти Турции назвали условие для выплаты компенсации семье российского пилота Олега Пешкова, чей самолет был преднамеренно сбит турецкими ВВС в ноябре 2015 года в воздушном пространстве Сирии. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 июня, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тормоз

Он заявил, что Анкара готова рассмотреть вопрос о компенсации за гибель пилота фронтового бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова при условии, если родственники погибшего направят соответствующий запрос.

«Мы готовы предпринять необходимые шаги, чтобы, как написано в письме президента «смягчить боль семьи». Если от семьи будет соответствующий запрос, мы, конечно, оценим его с человеческой точки зрения. Пока такого запроса не поступало», — заявил Калын.

Ранее сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна не будет выплачивать России компенсацию за сбитый в ноябре 2015 года Су-24. Глава турецкого правительства подчеркнул, что Анкара лишь извинилась за произошедшее.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями за преднамеренно сбитый турецкими ВВС российский Су-24. Ожидается, что 29 июня состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана.