Уфа, 28 июня, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Башкирии неоднозначную реакцию вызвали региональные списки кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва от «Справедливой России». Как считают опрошенные ИА REGNUMэксперты, наибольшие сомнения вызывает кандидатура Раиля Сарбаева, занимавшего пост премьер-министра Башкирии в 2008—2010 годах.

bashkortostan.ru Герб РБ

Напомним, в связи с досрочной отставкой руководителя республики Муртазы Рахимова Сарбаев также покинул свой пост. В феврале 2011 года в отношении 49-летнего Раиля Сарбаева по факту нанесения ущерба республиканской казне на сумму более 1,6 млн рублей было возбуждено уголовное дело. Верховный суд РБ окончательно оправдал Сарбаева в сентябре 2013 года.

В 2014 году Раиль Сарбаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Башкирии от партии «Гражданская сила», для чего покинул ряды «Единой России», так как её представлял ныне действующий глава региона Рустэм Хамитов. Однако кандидатура Раиля Сарбаева была отозвана «Гражданской силой» в последний день регистрации участников.

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27 июня 2016 года на съезде «Справедливой России» состоялось выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы Раиля Сарбаева в Салаватском одномандатном избирательном округе. Другими кандидатами «Справедливой России» в одномандатных округах Башкирии стали предприниматель из Москвы, уроженец Дагестана Гаджимурад Омаров, бывший заместитель председателя исполкома Всемирного курултая башкир Валиахмед Бадретдинов, предприниматели из Подмосковья Сергей Анохин, учалинская бизнес-вумен Айгуль Байгускарова и житель Стерлитамака Олег Бухарин.



Партийный список от Башкирии возглавил Гаджимурад Омаров. За ним следуют руководитель регионального отделения «Справедливой России» Константин Шагимуратов, Сергей Анохин, уфимец Рамиль Хисаметдинов и челябинец Владимир Ульданов, а также Валиахмед Бадретдинов.

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Для некоторых членов СР выдвижение Сарбаева, как они утверждают, стало полнейшей неожиданностью. «Я узнал об этом из газеты, — заявил член СР Азамат Галин, подчеркнув, что озвучивает только личное мнение. — Не думаю, что Сарбаев одержит победу, так как им почти не ведётся последовательная работа с избирателями на местах. Впрочем, Сарбаев и раньше не отличался особой последовательностью». В 2013 году, напоминает Галин, Раиль Сарбаев заявлял, что не собирается возвращаться в политику.

О непоследовательности Сарбаева говорят и другие эксперты. «Странно наблюдать, как бывший «единоросс» Сарбаев настойчиво пытается устроить свое политическое будущее за счет политических партий различной идейной направленности, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. — Такие метания не позволяют Сарбаеву сформировать свою политическую идентичность, а без этого невозможно завоевать голоса населения».

Как полагает политолог, электоральных перспектив выдвижение бывшего премьера не имеет. «Башкирию и её юг, в том числе и Салаватский округ, сейчас больше всего волнует проблема сохранения горы Тратау, которую маргинальный для нынешней конфигурации взаимоотношений Москвы с региональными элитами Сарбаев гарантировать никак не сможет, — утверждает собеседник ИА REGNUM. — Для этого у него недостаточно ни связей в Москве, ни влияния в Уфе».

Еще более критично настроен политолог Кирилл Зотов, который предположил, что «Сарбаев хочет получить депутатский мандат для того, чтобы обезопасить себя от уголовных преследований в дальнейшем». «Вполне возможно, деньги на его избирательную кампанию дал сын бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Урал Рахимов, — выдвинул версию политолог. — Этот человек обвиняется российскими властями в незаконной приватизации госимущества и находится в розыске. Находящемуся в Австрии Уралу, безусловно, нужны свои люди в Госдуме. Однако фигура Урала Рахимова никогда не была популярна в Башкирии, так что электоральные перспективы этого альянса, на мой взгляд, нулевые».