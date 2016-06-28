Ханты-Мансийск, 28 июня, 2016, 20:19 — ИА Регнум. ИА REGNUM В Югре кампания по выборам в Госдуму началась 16 июня, но политическая жизнь бурлила там задолго до официального старта. Политологи прогнозируют жителям Югры «нескучную избирательную кампанию», передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Выбирайте достойных!». 1957

Политическая жизнь Югры всегда отличалась насыщенностью вне зависимости от времени года или срока выборов. «Югра — один из богатейших регионов России, поэтому нет ничего удивительного, что в этом северном крае весьма богатая и насыщенная политическая жизнь», — отметил политолог Константин Калачев.

Абсолютный рекорд по бюллетеням

Кроме депутатов Государственной думы жителям Югры предстоит избирать депутатов Тюменской областной думы. Кроме того, запланированы выборы думы Югры, а также представительных органов 10 городов (Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск) и шести муниципальных районов (Белоярский, Берёзовский, Нефтеюганский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский). В четырёх городских и сельских поселениях пройдут выборы глав. Это Мортка (Кондинский район), Саранпауль и Приполярный (Берёзовский район), а также Советский. Кроме того, в Советском пройдут намечены выборы совета депутатов поселения.

Поэтому выборный процесс технически и организационно будет сложным, а избирательная повестка — информационно перегруженной. К примеру, в районном центре города Советского избиратели получат на участках девять бюллетеней по выборам различного уровня: два по выборам депутатов Госдумы с партийными списками и кандидатами по одномандатному округу №222; два по выборам депутатов Тюменской областной думы по одномандатному округу № 5 «Югорский»; два по выборам депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа; бюллетень по выборам депутатов думы Советского района; бюллетень по выборам главы города Советский; бюллетень по выборам представителей в совет депутатов города Советский. Это абсолютный рекорд Российской Федерации на выборах-2016, говорят в окружном избиркоме.

По новым правилам

В течение года в Югре менялись выборные «правила игры». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в устав Югры внесены изменения. Согласно поправкам, количество депутатов, избираемых в региональный представительный орган по одномандатным округам, увеличивается с 14 до 19. Если на сегодня югорская дума состоит из 35 депутатов, то 18 сентября жителям Югры предстоит избрать в окружной парламент 38 представителей: 19 депутатов будут будут избираться по партийным спискам, остальные 19 депутатов — по одномандатным избирательным округам. По смешанной схеме будут проходить выборы депутатов Госдумы РФ и парламента Тюменской области. Ещё одно нововведение — представители коренных малых народностей отныне не имеют гарантированных мест в думе Югры, а пойдут на выборы на равных основаниях с остальными кандидатами.

В мае этого года в закон о выборах депутатов окружной думы внесена новелла об обязательных для кандидата в депутаты участия в дебатах, то есть никаких представителей вместо себя — только личное участие в дискуссии. Кроме того, регламентировано число наблюдателей на избирательных участках — по два человека от политической партии.

Председатель избиркома Югры Андрей Павкин сообщил, что на выборах-2016 будет задействовано более 7 тыс. членов территориальных и участковых избирательных комиссий. В Югре организованы 695 избирательных участка. Число избирателей в округе 1 млн 120 тысяч 740 человек (население Югры — 1 млн 626 тыс 700 человек). Кроме того, он напомнил, что федеральным законодательством с этого года не предусматривается досрочное голосование в ТИКах. Исключение сделано лишь для труднодоступных поселений.

Мандатный дефицит — двигатель явки

Основными в этом году в Югре считаются выборы в Государственную, Тюменскую областную и Ханты-Мансийскую окружную думы. На территории округа на выборы в нижнюю палату федерального парламента образованы два одномандатных избирательных округа. В 223-й одномандатный избирательный округ вошли Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Покачи, Радужный, Сургут, Нижневартовский район, часть Сургутского района. Остальная часть округа вошла в 222-й Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ. То есть по двум округам предстоит избрать четырех депутатов Госдумы.

На данный момент в Госдуме РФ интересы Югры представляют коммунист Вячеслав Тетекин, единороссы Леонид Симановский и Павел Завальный, либерал-демократы Василий Тарасюк и Владимир Сысоев, эсер Михаил Сердюк. (В Совете Федерации — Василий Сондыков и Эдуард Исаков).

В югорскую думу предстоит выбрать 38 народных представителей. Для проведения выборов депутатов Тюменской областной думы образовано 10 участков, то есть предстоит выбрать 10 одномандатников (остальные кандидаты-югорчане входят в общий партийный список «тюменской матрешки»).

Учитывая, что на сегодня в Госдуму РФ от Югры на два одномандатных места стремится 61 самовыдвиженец, битва за голоса избирателей будет ожесточенной. «Если партии не перегнут с чернухой и компроматами, то думаю, что явка будет довольно-таки высокой, более 60%», — прогнозирует политолог Константин Калачев.

Напомним, на выборах 2011 года явка на избирательные участки Югры составила 44,7%.

На выборах-2011 в Госдуму РФ шестого созыва в Югре за «Единую Россию» проголосовало 41,2% избирателей, ЛДПР — 22,5%, КПРФ — 16%, за «Справедливую Россию» — 13%.

Выборы-2011 в Тюменскую областную думу пятого созыва принесли единороссам 54,2% голосов югорчан, КПРФ — 12,69%, ЛДПР — 19,35%, СР — 9,8%.

На выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва «Единая Россия» в 2011 году набрала 44% голосов избирателей, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия — 13,8%, ЛДПР — 23,5%.

«Единая Россия» — бесспорный лидер

В выборах-2016 в Государственную думу имеют право участвовать 74 партии, в региональные парламенты — 116 партий и объединений. В состав избирательных комиссий вошли представители парламентских партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Из внепарламенских в ТИКах представлены «Яблоко», «Партия за справедливость!», «Гражданская сила», «Социальной защиты», «Патриоты России».

Однако политологи не сомневаются в том, что «Единая Россия» оставит за собой лидерство. И рассуждать можно лишь, кто станет второй или третьей политической силой.

«ХМАО традиционно выделяется флером проблемности в выборах. Это не те проблемы, которые приходится преодолевать где-нибудь в Москве или Питере, традиционно ниже голосующих за «партию власти». Это — более высокая конкуренция партий и кандидатов, сложность межэлитных договоренностей, а соответственно — более низкий процент голосующих за «Единую Россию». Правда, в этот раз в ХМАО выборы всех уровней законодательной и муниципальной власти — поэтому голосующих будет больше и выборные технологии способны охватывать большее количество заинтересованных лиц», — считает политолог Андрей Колядин.

Полгода назад, на выборах-2015, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийском автономном округе единороссы взяли 81 мандат из 90 на муниципальных выборах. Явка избирателей в среднем составила 31,6%.

Технология предварительного голосования (праймериз), безусловно, делает представителей ЕР узнаваемыми для избирателей и «на слуху». «Уникальность предварительного народного голосования заключается в том, что если раньше кандидатов в депутаты, которые у нас шли на различные должности, определяла партия, то сегодня каждого кандидата смогут непосредственно определить жители нашего округа, независимо от своей партийной принадлежности. Все они могут проголосовать за того кандидата, который, по их мнению, наиболее перспективный для представления интересов в Государственной Думе России, Думе автономного округа, Тюменской областной Думе и в органах власти городов или районов», — подчеркнул вице-спикер думы ХМАО Сергей Дегтярёв.

Добавили остроты и ощущения настоящих выборов и внедренные в этом году дебаты участников праймериз.

В целом на территории автономного округа на праймериз «Единой России» 22 мая проголосовали 12,4% от общего количества избирателей при среднероссийской явке 8,2%. Самыми активными оказались жители Нефтеюганского, Белоярского, Кондинского и Нижневартовского районов, а также городов Лангепас, Покачи, Югорск и Когалым. К примеру, в Нефтеюганском районе проголосовали 36,43% избирателей, в Лангепасе — 18,07%.

«Праймериз «Единой России» были действительно конкурентными и преподнесли немало сюрпризов — в некоторых округах выиграли кандидаты, которых считали «техническими» и «непроходными», — считает политолог Константин Калачев. — Были сюрпризы и при формировании списка «Единой России» — например, мало кто ожидал, что в его окончательную версию войдет руководитель ассоциации «Спасение Югры» Александр Новьюхов. «Единая Россия», отмечу, в отличие от остальных партий не стала заниматься джерримендерингом и хитрым образом форматировать входящие в списки регионы. Югра и Ямал традиционно вошли в единый список с Тюменью. Рейтинг «Единой России» в Югре выше чем, в среднем по стране и вряд ли эта ситуация изменится.

Что касается одномандатников, то и выдвинутый по Ханты-Мансийскому округу председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, и кандидат по Нижневартовскому округу экс-мэр Сургута Александр Сидоров — известные в регионе люди, и вряд ли у «Единой России», в случае грамотно проведенной кампании, возникнут какие-то сложности с их избранием».

Примечательно, что в межрегиональный список «тюменской матрешки» из девяти кандидатов включены четыре представителя Югры. Это упомянутый Новьюхов, депутат думы ХМАО Татьяна Гоголева, общественник Виктор Заболотский и начальник из «Центра технических видов спорта» Владислав Малюгин.

Отметим, что предвыборная повестка югорских «единороссов» совпадает с программой партии, выработанной на вчерашнем всероссийском съезде ЕР и озвученной лидером партии Дмитрием Медведевым: «Люди являются нашей главной ценностью, и наши главные инвестиции должны быть именно в человека, чтобы каждому хотелось жить в нашей стране, чтобы каждый мог нашей страной гордиться, чтобы у любого человека была возможность реализоваться ‑ и в профессии, да и просто в жизни ‑ и чтобы те, кому живется нелегко, получали от нас и поддержку, и помощь, и заботу».

Станут ли вторые первыми

Сегодня, 28 июня, завершился предвыборный всероссийский съезд ЛДПР. Программа на 111 пунктов под общим заголовком «Мы-за русских!» была принята участниками форума единогласно. Стали известны кандидаты в Госдуму от объединенной группы либерал-демократов от ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовском одномандатном округе №223 выдвинут депутат Госдумы Владимир Сысоев, а Ханты--Мансийском одномандатном округе №222 выдвинут депутат думы ХМАО Евгений Марков.

Если кратко, то принятая сегодняшняя программа ЛДПР направлена на поднятие самосознания титульной национальности, на смешанную экономику «национализация-приватизация», постепенный отказ от НДС с заменой на налог с продаж, борьбу с коррупцией. Говорил Владимир Жириновский и о других предложениях партии: «Минимальная зарплата — 20 тысяч рублей, максимальная — 200 тысяч. В плане демократии мы за свободные выборы, КОИБЫ, свободную прессу, независимый суд». Основные лозунги партии: «Вернуть границы СССР!», «Не мешайте людям работать!», «Вставай великая Россия!», «Раскрепостим труд!», «Всю казну на экономику!», «Ударим по бюрократам!», но главным остается «Хватить унижать русских!».

Идеолог югорских либерал-демократов Александр Лобов считает, что ЛДПР в Югре — на уверенной второй строчке. «С серьезным отрывом от КПРФ и СР мы были на прошлых выборах, а в Ханты-Мансийске даже одержали победу над «Единой Россией». Для победы у ЛДПР в Югре, на мой взгляд, есть всё — достойные лидеры ЛДПР региона, очень существенная поддержка югорчан, активная работа депутатского корпуса, членов и сторонников партии, достижения и успехи ЛДПР в отстаивании законных прав и интересов жителей Югры, всевозможной помощи им, народная любовь и жгучее желание не останавливаться на достигнутом, а двигаться только вперёд к ответственной и заботящейся об югорчанах власти. И у нас суперлидер партии Жириновский, которого слышит президент России — отставка Лужкова в свое время этому пример!».

Аналитики подтверждают тезис, что ЛДПР — партия номер два в Югре. «Основным конкурентом единороссов в Югре считается не КПРФ, как по всей стране, а ЛДПР. На прошлых выборах либерал-демократы получили неплохой результат в Ханты-Мансийске и намерены его повторить. По одномандатным округам у них шансов нет, поэтому основной акцент в кампании будет сделан на избрание кандидатов по спискам. ЛДПР ведет очень активную и дорогую кампанию в регионе: выпускает огромным тиражом еженедельную газету, постоянно инициирует различные информационные поводы — то подаст на губернатора в суд, то объявит о сборе подозрительно похожих на нарисованные подписей за импичмент главы региона. Я прогнозирую, что со стороны либерал-демократов предстоящая кампания будет шумной и грязной», — считает политолог Константин Калачов.

На третьих ролях

После партийных съездов стали известны списки кандидатов в депутаты Госдумы. Югорские коммунисты объединились в один партийный список со Свердловской областью и Ямалом. От ХМАО вторым идет действующий депутат Вячеслав Тетекин и мэр города Советского Алексей Савинцев, один из кандидатов на пост губернатора Югры в 2015 году.

Судя по отчетам на сайте КПРФ-Югры, Вячеслав Тетекин — активно действующий депутат Госдумы в округе. Он является автором законопроекта, направленного на облегчение деятельности нефтегазосервисных компаний. «Зачастую при заключении договоров заказчики в целях экономии денег исключают из списка проведение эксплуатационных работ. Это может привести и, к сожалению, приводит к возникновению аварий и несчастных случаев на месторождениях», — говорит Тетекин.

Коммунисты Югры встали на защиту нижневартовских учителей, которым лукаво начисляли зарплату и работников обанкротившего ОАО «Советские коммунальные системы». Активно работают в плане охраны окружающей среды и с их помощью наказываются предприятия, виновные в нефтеразливах. Однако самопиара им не хватает.

«Коммунисты в регионе традиционно не были сильны, а теперь они дополнительно ослаблены прошлогодним скандалом, когда глава местного отделения был вынужден подать в отставку после того, как избил продавщицу. Нынешний лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев занимает пост небольшого городка Советский, его узнаваемость в регионе невысока, поэтому вряд ли на кампанию партии будут выделены серьезные средства. Высокого процента для этой партии в Югре не предполагается. Одномандатниками будут сам Савинцев и действующий депутат Госдумы Вячеслав Тетекин, но составить какую-либо конкуренцию своим оппонентам они не смогут», — комментирует выдвинутые КПРФ кандидатуры политолог Константин Калачев.

«Справедливороссы» ХМАО, наоборот, следуют золотому правилу политики: один раз сделай — сто раз расскажи. Вошедшие в списки партии и идущие по одномандатным округам депутат Госдумы Михаил Сердюк и депутат окружного парламента Анатолий Вац настроены вести агрессивную кампанию и даже предрекают «Единой России» поражение на выборах-2016.

Одним из самых крупных успехов этого года для югорских «справедливороссов» стало разоблачение и яростная критика главы фонда капремонтов ХМАО Сергея Макарова. Дело прогремело на всю страну. Напомним, Макаров за 11 месяцев выписал себе бонусов на 10 млн рублей и был прозван с легкой руки Сердюка «трущобным миллионером». Анатолий Вац вошел в десятку самых цитируемых в СМИ депутатов окружного парламента по итогам января месяца 2016 года. Такие данные опубликовало информационно-аналитическое управление Думы ХМАО. Стоит отметить, что Вац в самых упоминаемых политиках Югры ходит весьма часто.

Политолог Константин Калачев считает, что «справедливороссы» наберут сравнимое с коммунистами число голосов, а может быть и больше. «Эта партия на протяжении последних лет не распыляла усилия и целенаправленно работала в крупнейшем городе Югры — Сургут. Руководитель местного отделения этой партии Михаил Сердюк возглавил список, единый с Томской областью, и рассчитывает благодаря этому пройти в Госдуму. Кандидаты-одномандатники также будут работать на поддержку списка, шансы на победу в округах у них крайне призрачные».

В прогнозах о шансах непарламентских партий, из которых активность проявляет пока лишь «Родина», политологи высказывают скепсис об их возможности попасть в региональные думские составы."В последние дни стала заметна «Партия Роста», сделавшая ставку на покинувших ЛДПР депутатов Тюменской областной думы от Югры, а также «Яблоко», от которого в Госдуму может пойти проигравшая праймериз «Единой России» в Нижневартовске депутат местной Думы Светлана Титова», — полагает Калачев.

Но ставки на небольшие партии никто из экспертов не делает. Слишком ожесточенной будет борьба между парламентскими.