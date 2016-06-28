Эвьян-ле-Бен, Франция, 28 июня, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Тренер сборной Германии Йоахим Лёв впечатлен игрой возможных соперников своих подопечных в полуфинале Евро-2016, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Это был большой сюрприз для меня. Исландия сыграла очень, очень хорошо», — заявил он Эвьян-ле-Бене.

Steindy Йоахим Лёв

Вчера, 27 июня исландцы победили Англию со счетом 2: 1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Исландия имеет хорошую оборонительную структуру. И как они смело играли и (шли) вперед, это было здорово», — похвалил Исландию тренер «бундестим».

За четыре дня до полуфинальной игры Лёв отмел в сторону печальные воспоминания о поражениях немцев на чемпионатах Европы и мира против Италии.

«У нас нет итальянской травмы. Прошлое — это остывшее кофе», — заявил он. У Лёва «хорошее предчувствие» перед матчем в Бордо.

«Нам нужно что-то смастерить в тренерском штабе», — комментирует тренер Германии план ожидаемой первой победы на чемпионатах мира или Европы над итальянцами. С этой целью Лёв продлил на один день отдых своих подопечных.

Полуфинальный матч Евро-2016 между Германией и Италией состоится в Бордо в 22−00 по московскому времени.