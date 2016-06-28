Рязань, 28 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев предложил министру транспорта и автомобильных дорог региона Евгению Межорину покинуть пост. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 28 июня глава региона провел совещание, где были представлены результаты проверки качества и сроков проведения дорожных работ в регионе.

«Дорожные работы»

В совещании приняли участие вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, первый заместитель председателя правительства региона Шаукат Ахметов, министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов, министр транспорта и автомобильных дорог региона Евгений Межорин.

На совещании были представлены результаты проверки, проведенной по поручению губернатора межведомственной рабочей группой по контролю за состоянием автодорог, состоящей из специалистов министерства региональной безопасности и контроля и министерства транспорта и автомобильных дорог области. Глава Минрегбезопасности Андрей Глазунов доложил о выявленных нарушениях. Губернатор выразил недовольство работой областного Минтранса из-за ослабления контроля за исполнением подрядными организациями условий госконтрактов, нарушения ими технологических требований и последовательности работ, а также низких темпов ямочного ремонта.

Глава региона предложил министру транспорта и автомобильных дорог области Евгению Межорину написать заявление об увольнении, в противном случае он будет уволен по недоверию. Первому заместителю председателя правительства региона Шаукату Ахметову глава региона объявил замечание.