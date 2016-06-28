Сургут, Югра, 28 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Югре прокуратура разбирается в обстоятельствах выселения пожилых людей из жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном ведомстве.

Старость

ЧП произошло в Сургуте. Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по данному факту и принять меры прокурорского реагирования, если факт нарушения подтвердится.

Как сообщает «СургутИнформТВ», хозяйка квартиры несколько лет назад взяла в банке потребительский кредит, но до сих пор его не вернула. Кредит был оформлен под залог квартиры. Банк разорился.

Кроме того, супруг женщины, который, по его словам, не знал об операциях жены, является инвалидом. Другого жилья у супругов нет, и они просят любую жилплощадь.