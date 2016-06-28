Калуга, 28 июня, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Олег Бетин 28 июня посетил Калужскую область с рабочей поездкой.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации отраслевого ведомства, в рамках рабочей поездки заместитель министра строительства и ЖКХ России Олег Бетин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и представители банка-санатора встретились с участниками долевого строительства ГК «СУ — 155», а также познакомились с ходом строительства микрорайонов областного центра.

Между тем, квартир в Калужской области ждут 1587 дольщиков строительной компании СУ-155. В общей сложности на достройку проблемных домов в регионе необходимо около 1,8 миллиарда рублей.

Компания «СУ-155», признанная банкротом, на территории калужского региона ведет строительство шести многоквартирных жилых домов. В Обнинске в районе квартала №5 жилого микрорайона «Заовражье» строятся три дома — корпуса 9, 10, 11, в Калуге — три жилых дома по улице Заводской.

В 2015 году с целью выхода из ситуации, сложившейся в ГК «СУ-155», Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации создана рабочая группа, определен банк-санатор.

В настоящее время в Обнинске возобновлено строительство корпусов 9 и 10 (микрорайон «Заовражье»), ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Срок ввода в эксплуатацию — конец I квартала 2017 года. Срок ввода в эксплуатацию 11 корпуса — I квартал 2018 года.

В Калуге возобновлено строительство корпуса 3 и 5а по ул. Заводская. В соответствии с графиком производства работ ввод в эксплуатацию корпуса 5а запланирован на май 2017 года, корпуса 3 — декабрь 2017 года.

Корпус 4 введен в эксплуатацию.

В ходе сегодняшней встречи старший вице-президент банка-санатора Марат Оганесян заверил дольщиков, что в ближайшее время они получат ключи от квартир. Губернатор области Анатолий Артамонов обратился к представителям банка с просьбой ускорить процесс оформления всех необходимых документов, организовать его в максимально короткие сроки.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Олег Бетин, глава региона Анатолий Артамонов обсудили с жителями вопросы развития социальной инфраструктуры микрорайона, реконструкции котельной, благоустройства территории, организации парковок.

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, ведомством проведены переговоры с банками (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24»), выдававшими ипотечные кредиты дольщикам ГК «СУ-155», о возможности заморозки процентов. С целью снижения финансовой нагрузки для дольщиков банкам предложено рассмотреть возможность проведения реструктуризации долга. Для решения данного вопроса гражданам рекомендовано обращаться в кредитные учреждения в индивидуальном порядке.