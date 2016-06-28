Киев, 28 июня, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Мэра Киева Виталия Кличко не пустили на торжественное заседание Верховной рады в честь Дня Конституции Украины. Об этом сегодня, 28 июня, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Когда Кличко попытался войти в здание Верховной рады, где должно было начаться заседание по случаю празднования 20-летия украинской конституции, охрана парламента мэра Киева не пустила. Оказалось, что Кличко в списке приглашенных лиц нет.

«Говорят, отдельный список. Мэр Киева в списки у вам не входит», — растеряно сказал Кличко. Бывший боксер тяжеловес видимо был слишком раздосадован таким поворотом событий и выдал фразу в своем обычном стиле: «Скоро меня уже в Верховный совет пускать не будут. И это город Киев. Город Киев. Находится на территории города Киева. На территории, за которую я ответственный».

Примечательно, что на торжественное заседание Рады, в котором принимал участие президент Петр Порошенко, пригласили бывших президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко, а также депутатов первого, второго и нынешнего созывов, в добавок к этому представителей дипломатического корпуса, духовенства, общественности и молодежи.

День принятия Конституции считается на Украине государственным праздником.