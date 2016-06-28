Нью-Йорк, США, 28 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. В кинокомпании RatPac, собиравшейся снять биографический фильм о создателе «Тетриса» Алексее Пажитнове — затишье, зато о себе напомнила другая студия, также обещавшая зрителям экранизацию «Тетриса». 27 июля в интервью изданию EmpireOnline глава Threshold Entertainment Ларри Касанофф сообщил о том, что экранизация популярной игры «Тетрис» станет масштабным фантастическим проектом в трёх частях.

softmixer.com Алексей Пажитков создал игрушку и детям, и взрослым

На вопрос корреспондента о том, не является ли информация о трилогии слухом, Касанофф сообщил, что это чистая правда: «История, которую мы хотим рассказать зрителям, очень велика по объёму. Это не просто желание выжать кровь из камня, разделив «последний из восьми фильмов на две части». Это просто большая история».

По словам Касаноффа, в картине есть что показать, авторы проекта не собираются весь фильм демонстрировать, «как фигуры падают вниз по экрану».

«Однако, это очень хорошо, если у зрителей пока складывается именно такое впечатление. Это устанавливает планку для фильма довольно низко! А мы хотим, чтобы история стала неожиданностью», — добавил он.

Касанофф также напомнил девиз игры — «создавать порядок из хаоса». Уточнять детали проекта глава киностудии отказался.

Отметим, что «Тетрис» для Касаноффа — не дебютный проект по части экранизации игр. В 1995 году он был продюсером успешной картины «Смертельная битва», снятой по мотивам одноимённой игры, популярной в 90-х годах.

Threshold Entertainment приобрела права на экранизацию «Тетриса» в 2014 году, позже было заключено соглашение о съёмках с китайскими партнерами, которые также будут задействованы в фильме. Производственный бюджет проекта оценивается в 80 миллионов долларов. Ожидается, что съемки стартуют в начале 2017 года и пройдут преимущественно в Китае.

Напомним, игра «Тетрис» была создана советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году. Будучи сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР, он занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. Последнее требовало создания и решения разного рода головоломок. На основе своей любимой головоломки Pentomino Puzzl, Пажитнов писал программу, где, по задумке программиста, фигуры, составленные из пяти квадратов, должны были менять положение под действием силы тяжести. Но из-за невысоких возможностей компьютеров тех лет задачу пришлось упростить — квадратов стало четыре, а не пять, и фигуры падали только вниз. Так получился легендарный «Тетрис».

Игра очень быстро стала известна за пределами СССР. В различных вариациях она продолжает существовать и сегодня. Всего было продано более 70 миллионов коммерческих копий «Тетриса» на различных платформах.