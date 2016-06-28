Донецк, 28 июня, 2016, 19:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в ДНР обострилась военная обстановка, в частности, подразделения ВСУ 734 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 28 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Противник выпустил 90 152-мм и 122-мм артиллерийских снарядов, 186 мин калибра 120 мм и 415 мин калибра 82 мм. Обстрел также велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Васильевка, Михайловка, Спартак, Широкая Балка, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново и Донецк (Петровский, Куйбышевский районы и окрестности аэропорта.

«В результате обстрелов получили ранения два мирных жителя, повреждено 23 домостроения в Горловке и Куйбышевском районе Донецка», — рассказал Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и личного состава ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В Майорске, расположенном в 1,5 км до линии соприкосновения войск, отмечено местонахождение трех 120-мм минометов. Выявлены огневые позиции трех 152 мм САУ «Акация» в 17 км от линии соприкосновения сторон в пгт. Нелеповка. В 7 км от линии боевого соприкосновения, в селе Георгиевка, обнаружены три 122 мм гаубицы Д-30. В Березовом (Марьинский р-н, 6 км до линии соприкосновения) зафиксировано местонахождение шести танков и 16 БМП», — подытожил Басурин.