Курган, 28 июня, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Власти Кургана готовы помочь дольщикам строительно-монтажного управления «КПД». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

ooobober.ru Не тут-то было

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 28 июня, дольщики квартир в микрорайонах «Снегири», «Апельсин», «Аврора», «Кристалл» вышли на митинг. Порядка 300 человек потребовали достроить жильё, в которое вложили все свои сбережения.

Некоторые из дольщиков ждут обещанных квартир уже несколько лет. По их словам, контакт с руководством компании-застройщика не удаётся наладить. Одна из причин в том, что генеральный директор Павел Жданов, по неофициальным данным, отсутствует в Кургане. Кроме того, по словам дольщиков, у застройщика накопились долги, в том числе, по заработной плате. На этом фоне дольщики не верят в то, что их жильё скоро будет достроено.

В то же время, администрация Кургана заявляет о том, что находится на связи с застройщиком. Глава города Сергей Руденко встретился с дольщиками и заверил, что один из банков согласился профинансировать оставшиеся работы. На сегодняшний день степень готовности у объектов разная. Где-то нужно лишь подключить свет, воду, тепло и подписать документы о сдаче объекта, а где-то ещё предстоит достраивать.

Сергей Руденко предложил гражданам создать рабочую группу. В неё войдут представители застройщика, региональных и городских властей, поставщиков коммунальных услуг и, конечно же, дольщиков. Отметим, ранее дольщикам уже обещали рабочую группу, но она так и не была создана.