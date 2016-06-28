Москва, 28 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что цена на российский газ для Украины в III квартале текущего года будет абсолютно рыночной, в связи с этим, Киеву не потребуется скидка на голубое топливо. Об этом глава российского Минэнерго заявил сегодня, 28 июня, в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM

Новак подчеркнул, что цена будет определена согласно формуле в соответствии с действующим контрактом. Цена на газ привязана к стоимости нефтепродуктов за несколько кварталов, напомнил министр. «Сейчас в конце квартала соответствующие расчеты на третий квартал будут сделаны», — сказал он.

По словам Новака цена на российский газ будет конкурентоспособной и не выше рыночной. «Если цены будут рыночные, никаких скидок не потребуется», — подчеркнул глава Минэнерго РФ.