Тбилиси, 28 июня, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Небанковские депозиты, размещенные в банковском секторе Грузии, по состоянию на 1 июня 2016 года, составили 13,5 млрд лари, что на 6,5% ниже показателя, зафиксированного на 1 мая текущего года. Без эффекта обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США объем депозитов уменьшился на 4%. По информации Национального банка Грузии, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года размещенные в банковском секторе Грузии небанковские депозиты увеличились на 0,8 млрд лари.

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Коэффициент долларизации депозитов на 1 июня 2016 года составлял 33,07%, что на 2,55 процентных пункта выше показателя 1 мая текущего года. 1 июня прошлого года этот показатель достигал 34,14%.

Средневзвешенная процентная ставка на депозиты на 1 июня текущего года составила 5,3%, в том числе на депозиты в национальной валюте — 10,4%, в иностранной валюте — 4,1%. Аналогичным был средневзвешенный показатель на 1 июня 2015 года, но процентная ставка на депозиты в национальной валюте была ниже — 7,2%, а на депозиты в иностранной валюте достигала 4,9%.

Что касается совокупных активов комбанков Грузии, на 1 июня 2016 года они составляли 23,2 млрд лари. Это на 5,6%, или на 1,4 млрд лари ниже показателя на 1 мая текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года совокупные активы комбанков Грузии уменьшились на 0,1 млрд лари.

На 1 июня текущего года банковский сектор Грузии был представлен 19 коммерческими банками, один из которых является филиалом иностранного банка, а 17 созданы с участием иностранного капитала.