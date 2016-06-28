Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» провели второй контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе, который завершается в Австрии. С командой из Чехии — «Славией» — дружина Курбана Бердыева разошлась миром — 3:3. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих, в этой встрече отличились Александр Ерохин, Хорен Байрамян и Александр Бухаров.

vk.com/fcrostov Футболисты «Ростова» на сборах в Австрии

Отметим, что ростовчанам пришлось выполнять роль догоняющих в этой встрече. Первый гол был забит в ворота Джанаева с пенальти. Затем ответный мяч отправил чешскому коллективу Ерохин. Затем уже два мяча вновь пропустил голкипер «Ростова». Жёлто-синим к концу игры удалось счёт сравнять. Теперь подопечные Бердыева возвращаются домой. Где команда проведет второй сбор, пока неизвестно.

Отметим, что у «Ростова» на просмотре находятся два игрока. Их имена пока неизвестны.

Напомним, что Курбан Бердыев в минувшие выходные подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Продолжать сотрудничество туркменский специалист готов еще на протяжении двух лет. О деталях контракта не сообщается.