Курск, 28 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области вынесен приговор в отношении женщины, которая жестоко обращалась со своим ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 27 июня.

Женщина не занималась воспитанием дочери, проявляла к ней агрессию и жестокость, неоднократно выгоняла из дома. Девочке приходилось ночевать на улице, а также на несколько дней оставаться в доме без отопления и еды. В присутствии дочери женщина напивалась, оскорбляла ребенка и «использовала физическое, психическое и эмоциональное насилие».

Приговором мирового судьи женщине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. При этом по заключению прокурора ее лишили родительских прав в отношении своих двух несовершеннолетних дочерей.