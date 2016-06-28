Лондон, 28 июня, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Министр труда Соединенного королевства Стивен Крабб выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии Великобритании. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает ВВС.

gov.uk Стивен Крабб

Сообщается, что члены британского парламента от Консервативной партии получили сегодня письма, в которых сказано, что Крабб вступает в борьбу за кресло премьер-министра.

Крабб ранее ничем не привлекал к себе внимания СМИ. Но после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, на котором победили евроскептики, внутриполитическая ситуация в королевстве изменилась до неузнаваемости. После Brexit действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС, заявил, что уходит в отставку через три месяца, так как он не может вести страны к выходу из ЕС.

Политологи считают фаворитами среди претендентов на пост премьер-министра Великобритании бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, который был лидером компании за выход из ЕС. Его главным конкурентом может стать одна из ключевых фигур Консервативной партии, министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй.

Однако, ни Мэй, ни Джонсон своих кандидатур пока не выдвинули.

Официальный прием заявок на участие в выборах лидера Консервативной партии (тори) будет открыт 29 июня утром и закрыт в полдень 30 июня. Имя нового премьер-министра Соединенного Королевства будет известно к 2 сентября.