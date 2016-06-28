Берлин, 28 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. В Германии число преступлений, совершенных правыми экстремистами, выросло на 40 процентов, передает ABC News.

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В ежегодном отчете немецкой службы внутренней разведки зарегистрированы 1408 насильственных преступлений, совершенных в 2015 году ультраправыми. Годом ранее их количество составляло 990.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отметил, что подобные правонарушения совершаются зачастую против лиц, ищущих убежища в ФРГ.

В Германии также наблюдает рост членства и поддержка крайне правых организаций, что вызвано беспрецедентным притоком беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в 2015 году.