Иваново, 28 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР определились с кандидатами на выборы в Государственную думу — списки накануне, 27 июня, были утверждены на съездах партий, сообщает ИА REGNUM. Ранее списки кандидатов утвердила «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Так, «Справедливая Россия» по Ивановскому одномандатному округу (№91) выдвинет Павла Попова — председателя совета реготделения, по Кинешемскому округу (№92) — бизнесмена Дмитрия Сивохина.

Список региональной группы «Справедливой России» (в нее включены Ивановская и Владимирская область) возглавил представитель Владимирской области Антон Беляков. От Ивановской области в список вошли Павел Попов (вторая строчка) и Дмитрий Сивохин (идет пятым).

От КПРФ по Ивановскому одномандатному округу выдвинут начальник юридической службы обкома Дмитрий Саломатин, по Кинешемскому будет баллотироваться глава фракции партии в облдуме Владимир Кленов.

В региональную группу №20 вместе с Ивановской областью объединены Костромская и Ярославская. Возглавил список депутат Госдумы Александр Некрасов. От Ивановской области в список вошли Владимир Кленов, Дмитрий Саломатин.

Сегодня, 28 июня, с кандидатами определилась и ЛДПР. В Ивановской области по одномандатным округам планируют выдвинуть депутата областной думы Дмитрия Шелякина (округ №91) и координатора регионального отделения Максима Верясова (№92). Дмитрий Шелякин возглавил также региональную группу №65 (Ивановский одномандатный избирательный округ), вторым в списке следует депутат гордумы Тейково Игорь Черемушкин. Максим Верясов возглавил региональную группу №66 (Кинешемский одномандатный избирательный округ), вторым номером в списке — депутат гордумы Кинешмы Светлана Анисимова.

От «Единой России», как сообщало ИА, по одномандатному округу №91 будет баллотироваться глава города Алексей Хохлов, по округу №92 — депутат Ивановской облдумы, в прошлом — сенатор, Юрий Смирнов. В список от Ивановской области вошли депутат Государственной думы шестого созыва Валерий Иванов, Роман Ефремов (на праймериз — третий) — на седьмой строчке, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Екатерина Ширяева (четвертое место на прймериз) идет десятой в списке, еще один лидер праймериз, декан факультета фундаментальной и прикладной химии ИГХТУ Евгений Румянцев — в списке 12-й.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. На выборах в декабре 2011 года явка в Ивановской области составила 52,9%. «Единая Россия» тогда набрала 40,1%, КПРФ — 22,5%, «Справедливая Россия» — 15,6%, ЛДПР — 14,8%.