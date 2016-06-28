Партии определились с кандидатами в Госдуму от Ивановской области
Иваново, 28 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР определились с кандидатами на выборы в Государственную думу — списки накануне, 27 июня, были утверждены на съездах партий, сообщает ИА REGNUM. Ранее списки кандидатов утвердила «Единая Россия».
Так, «Справедливая Россия» по Ивановскому одномандатному округу (№91) выдвинет Павла Попова — председателя совета реготделения, по Кинешемскому округу (№92) — бизнесмена Дмитрия Сивохина.
Список региональной группы «Справедливой России» (в нее включены Ивановская и Владимирская область) возглавил представитель Владимирской области Антон Беляков. От Ивановской области в список вошли Павел Попов (вторая строчка) и Дмитрий Сивохин (идет пятым).
От КПРФ по Ивановскому одномандатному округу выдвинут начальник юридической службы обкома Дмитрий Саломатин, по Кинешемскому будет баллотироваться глава фракции партии в облдуме Владимир Кленов.
В региональную группу №20 вместе с Ивановской областью объединены Костромская и Ярославская. Возглавил список депутат Госдумы Александр Некрасов. От Ивановской области в список вошли Владимир Кленов, Дмитрий Саломатин.
Сегодня, 28 июня, с кандидатами определилась и ЛДПР. В Ивановской области по одномандатным округам планируют выдвинуть депутата областной думы Дмитрия Шелякина (округ №91) и координатора регионального отделения Максима Верясова (№92). Дмитрий Шелякин возглавил также региональную группу №65 (Ивановский одномандатный избирательный округ), вторым в списке следует депутат гордумы Тейково Игорь Черемушкин. Максим Верясов возглавил региональную группу №66 (Кинешемский одномандатный избирательный округ), вторым номером в списке — депутат гордумы Кинешмы Светлана Анисимова.
От «Единой России», как сообщало ИА, по одномандатному округу №91 будет баллотироваться глава города Алексей Хохлов, по округу №92 — депутат Ивановской облдумы, в прошлом — сенатор, Юрий Смирнов. В список от Ивановской области вошли депутат Государственной думы шестого созыва Валерий Иванов, Роман Ефремов (на праймериз — третий) — на седьмой строчке, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Екатерина Ширяева (четвертое место на прймериз) идет десятой в списке, еще один лидер праймериз, декан факультета фундаментальной и прикладной химии ИГХТУ Евгений Румянцев — в списке 12-й.
Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. На выборах в декабре 2011 года явка в Ивановской области составила 52,9%. «Единая Россия» тогда набрала 40,1%, КПРФ — 22,5%, «Справедливая Россия» — 15,6%, ЛДПР — 14,8%.