Рязань, 28 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов и губернатор Рязанской области Олег Ковалев приняли участие в торжественной церемонии выпуска студентов Михайловского экономического колледжа-интерната. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 28 июня полпред находится в Рязанской области с рабочим визитом.

mihrayadm.ru Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор»

В ходе торжественной церемонии Беглов выразил слова благодарности преподавательскому составу и родителям выпускников и тепло поздравил собравшихся от имени президента. «Вы молодцы: достигли профессионального совершеннолетия, у вас есть диплом, есть профессия, — обратился Александр Беглов к выпускникам. — Теперь нужно трудиться на благо Родины. Мы в этом очень заинтересованы. Я желаю вам успехов в достижении намеченных целей».

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что в регионе многое сделано, чтобы переориентировать среднее профобразование на потребности реального сектора экономики: выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве, действует система поддержки для начинающих специалистов, многие студенты проходят практику на тех предприятиях, где собираются работать. «Я желаю вам использовать те знания, которые вы получили в колледже и добиться в жизни многого», — заключил губернатор.

Полпред и глава региона также побывали в детском саду «Василек», который построен в 2014 году в рамках федерального проекта «Модернизация региональных систем дошкольного образования» а также в ДЮСШ «Метеор», созданной на базе введенного в эксплуатацию в 2010 году физкультурно-спортивного комплекса, где сейчас ведется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Рязанской области и Российской Федерации.

В Михайлове представитель президента и губернатор вместе с ветеранами возложили цветы к комплексу, посвященному героям Великой Отечественной войны. Памятник был отреставрирован к 70-летию Победы. На мемориальных досках значатся имена более 400 горожан, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Полпред и глава региона посетили также культурно-исторический комплекс «Михайловский сад», где 22 августа 2015 года по инициативе жителей города была установлена скульптура Архангела Михаила.

Беглов заявил, что поездка состоялась в рамках исполнения поручения главы государства. «С губернатором Олегом Ивановичем Ковалевым мы обсуждали вопросы реализации Майских указов, в том числе обеспечение жильем ветеранов, развитие сети ДОУ, ликвидацию второй смены в школах, импортозамещение, развитие спортивной инфраструктуры. Кроме того, речь шла об организации летнего отдыха детей и усилении пожарной безопасности», — сообщил он.

Говоря о своих впечатлениях от посещения Михайловского района, он отметил, что президентом поставлена задача обеспечить высокие стандарты качества жизни в больших и малых городах. Это касается организации работы сферы образования, медицины, создания новых рабочих мест, формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Михайловский район порадовал, как и вся Рязанская область в целом. Регион является одним из локомотивов в части развития промышленности, АПК, отмечается значительный рост объемов строительства, ведется активное привлечение инвестиций. Что касается социальной сферы, то очень важно, что дошкольники полностью обеспечены местами в ДОУ», — заявил Александр Беглов.