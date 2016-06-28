Мурманск, 28 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Мурманские отделения партий определились с кандидатами в Госдуму и региональное заксобрание. Информация об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, появилась на официальных сайтах политических организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Так, от партии «Единая Россия» в федеральный список 18-й региональной группы кандидатов вошли Алексей Лященко иТатьяна Кусайко.

В настоящее время Лященко работает генеральным директором ОАО ПГ «Новик», в декабре 2011 года был избран депутатом Мурманской областной Думы пятого созыва по единому избирательному округу. Зарплата единороса — одна из самых высоких в мурманском парламенте. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года Лященко задекларировал более 25 с половиной миллионов рублей, а его супруга — 64 миллиона. К слову, в областной Думе депутат занимает должность председателя комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований.

Татьяна Кусайко занимает пост главного врача МБУЗ «Детская поликлиника № 1» в Мурманске, является доверенным лицом президента России. Но чаще всего Кусайко фигурирует в сообщениях СМИ в качестве сопредседателя мурманского отделения Общероссийского народного фронта. Напомним, в предварительном голосовании по выборам кандидатов от партии «Единая Россия» в Мурманске Кусайко заняла третье место, с 7,95% голосов. Алексей Лященко — второе, 29,85%.

Победителем предварительного голосования по выборам кандидатов от партии «Единая Россия» в Мурманске признали нынешнего градоначальника Алексея Веллера — с 59,2% голосов. После того, как его утвердили кандидатом в депутаты Государственной думы VII созыва, Веллер будет баллотироваться по Мурманскому одномандатному избирательному округу №128.

Напомним, Веллер занялся политической карьерой в начале 2000-х: в 2004 бывший строитель был избран в Совет депутатов Мурманска, где возглавлял постоянно действующую комиссию по экономической политике и хозяйственной деятельности. С марта 2009 года по август 2010 года Веллер был председателем мурманского Совета депутатов. А уже осенью того же года его избрали главой муниципального образования город Мурманск.

Согласно данным, размещённым на сайте партии «Справедливая Россия», в 7-ю региональную группу федерального списка кандидатов от партии вошёл депутат областной Думы Александр Макаревич. Задолго до расцвета своей политической карьеры депутат трудился в том числе в администрации Мурманской области, работал первым заместителем главного редактора газеты «Вечерний Мурманск», а также управляющим по информационно-аналитической работе ОАО «Апатит». Некоторое время занимал пост заместителя мэра Мурманска. С декабря 2011 по ноябрь 2014 года руководил депутатской фракции партии «Справедливая Россия» в Мурманской областной Думе.

С региональным списком «Справедливой России» в Мурманскую областную Думу члены партии определятся в начале июля.

Кандидатом в депутаты Государственной думы VII созыва от партии «КПРФ» стал Геннадий Степахно. Ранее Степахно избирался депутатом Мурманской областной Думы четвертого созыва. А в декабре 2011 стал депутатом Мурманской областной Думы пятого созыва по единому избирательному округу. Политик занимает пост первого секретаря Мурманского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Он же, к слову, вошёл и в федеральный список 7-й региональной группы кандидатов от партии в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, наравне с Михаилом Антроповым. Ранее Антропов работал заместителем директора Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН. Избирался депутатом Апатитского Совета депутатов, депутатом Мурманской областной Думы второго созыва, дважды был главой города Апатиты.

В декабре 2011 года Андропов избран депутатом Мурманской областной Думы пятого созыва по единому избирательному округу.