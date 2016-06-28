Тверь, 28 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Более 10 млн рублей выделено на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва Тверской области из федерального бюджета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, соответствующее соглашение подписано между министерством спорта РФ и правительством региона.

Спортивные принадлежности

Субсидию получат КСДЮСШОР №1 (Тверь) и СДЮСШОР «Юность» (Торжок). Софинансирование из областного бюджета составит 115 тыс. рублей, из местного бюджета Торжка — 500 тыс. рублей.

В правительстве региона напомнили, что поддержка физической культуры и спорта — важнейшее направление работы региональной власти.