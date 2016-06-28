Тбилиси, 28 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыто поддержал кандидатуру депутата парламента от «Единого национального движения» Гиги Церетели на пост президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

OSCE Parliamentary Assembly Гиги Церетели

Она напомнила, что в этом году ежегодная сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет 1−5 июля в Тбилиси, и на ней будет избран очередной президент ассамблеи.

«Грузия имеет уникальный шанс, чтобы на эту позицию был избран грузинский депутат. Естественно, такое решение с международной точки зрения еще больше повысит возможности продвижения тем Грузии в этой важнейшей международной организации. Исходя из этого, президент открыто поддержал кандидатуру депутата Гиги Церетели на пост президента Парламентской ассамблеи», — заявила Мишвеладзе.

По ее словам, президент призывает и других грузинских делегатов действовать, исходя из интересов страны, независимо от партийной принадлежности.