Москва, 13 ноября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 10 ноября прошли спокойно. На фоне положительной динамики на нефтяном рынке перед выходными рублю удалось завершить торги против американской валюты на уровне 59,20 руб., евро — на уровне 69,00 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Рубль себя чувствовал уверенно, поскольку на рынке Форекс на доллар продолжала оказывать давление неопределенность относительно судьбы налоговой реформы в США.

Боковой тренд по рублёвым парам можно расценивать как выжидательную позицию покупателей перед наступлением. Он благоприятен для накопления длинных позиций по иностранным валютам перед завершением года, на который приходит пик выплат по внешнему долгу.

Сегодня, 13 ноября, нефть торгуется в небольшом минусе, а доллар на Форекс — в плюсе. Ожидается, что цена на Brent сегодня снизится до $62,90, что в свою очередь негативно скажется на динамике курса рубля.

По курсу доллара остается в силе пятничный прогноз на повышение до 59,70/80 руб., курсу евро — до 69,50 руб.

Напомним, 10 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 7 коп. (-0,12%), до 59,22 руб., курс евро повысился на 3 коп. (+0,04%), до 69,08 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-40,00%), евро/рубль — 162,1 млн евро (-52,47%).

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