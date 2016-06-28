Тбилиси, 28 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с министром обороны Тинатин Хидашели 28 июня открыл в Тбилиси еще один объект, основанный в рамках сотрудничества с НАТО — школу институционного строительства обороны DIB. Президент назвал эту школу еще одним значительным институтом и шагом вперед на пути создания стабильного и защищенного региона.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

«Мы неоднократно заявляли, что стабильность видим в интеграции с НАТО. Мы сделали не один твердый шаг в этом направлении. Сегодня, когда мы говорим о создании этого важного нового института, это успех, который мы привезли с Уэльсского саммита 2014 года», — заявил Маргвелашвили.

Он выразил уверенность, что и с предстоящего Варшавского саммита НАТО Грузия привезет то, что будет способствовать еще большему упрочению обороноспособности страны.

В то же время президент подчеркнул, что шаги по укреплению обороноспособности Грузии не направлены против кого бы то ни было.

«Мы и сегодня заявляем, что грузинское государство продолжит шаги по утверждению обороноспособности региона, страны, и эти шаги никак не направлены против какой-либо страны, наоборот, если посмотреть реально, все наши партнеры и соседи должны быть заинтересованы в существовании сильной, стабильной Грузии», — пояснил Маргвелашвили.

Новая школа создана на базе центра профессионального развития министерства обороны Грузии.