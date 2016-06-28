Москва, 28 июня, 2016, 18:11 — ИА Регнум. МВД России ходатайствует перед Таганским судом Москвы об аресте на два месяца главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Напомним, Федотов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 (организация преступления) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение организованной группой в особо крупном размере). Глава РАО был задержан сегодня утром. Его адвокат Денис Балуев рассказал, что задержание было произведено в 4:00 утра после допроса, который проходил в УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы и продолжался всю ночь.

В МВЖ факт задержания Федотова подтвердили и пояснили, что он задержан в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении имущества, принадлежащего РАО, в собственность третьих лиц, которое было возбуждено 17 июня. В рамках расследования выявлена мошенническая схема, которая могла нанести РАО ущерб на сумму 500 млн рублей.

Накануне задержания Федотова в офисе РАО прошли обыски. Также обыски прошли на даче и квартире Федотова. Оперативники изъяли предметы и документы, которые должны помочь следствию установить участников мошеннической схемы в РАО и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.