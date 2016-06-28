Грозный, 28 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В районе селения Ханкала в Чечне погиб военнослужащий, прикомандированный для ведения работ по разминированию местности. Еще один контрактник получил минно-взрывную травму. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

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Как рассказали в ЮВО, при проведении очистки сельхозугодий произошел подрыв обнаруженного взрывоопасного предмета. В настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Военнослужащий, получивший травму, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по разминированию территорий Чечни и Ингушетии ведутся с 2012 года. За это время очищено более четырех тысяч гектаров экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий, обезврежено и уничтожено свыше семи тысяч взрывоопасных предметов.

С начала 2016 года произведена очистка от взрывоопасных предметов на площади более 700 гектаров в Грозненском, Курчалоевском, Шалинском, Сунженском, Ачхой-Мартановском, Веденском районах Чеченской Республики и Сунженском районе Республики Ингушетия. При этом было обнаружено и уничтожено около 220 взрывоопасных предметов.

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