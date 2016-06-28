Архангельск, 28 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. С наступлением лета в Архангельске и области оживился турпоток. Туристов в регион приезжает немного. Причина в низкой активности путешественников — в том, что они до сих пор плохо представляют, что такое архангельский регион. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила сотрудник областного Туристско-информационного центра (ТИЦ) Наталья Климовец.

Анна Резвая Туристско-информационный центр, Архангельск

По ее информации, ежедневно в ТИЦ заходят от 20 до 30 человек в составе групп туристов, путешествующих по Архангельску и области. «С наступлением лета турпоток заметно увеличился. Хоть туристов в Архангельск приезжает не много, но они все-таки есть. Это именно туристы, а не командировочные, к примеру. Мы ежедневно ведем учет. Много приезжает иностранцев из самых разных стран. Но большинство туристов не представляют, что такое Архангельская область. Большинство до сих пор считают Северодвинск закрытым городом, спрашивают, где купить продукцию водорослевого комбината. К сожалению, ТИЦ часто путают с туристическими компаниями. Мы туры не организуем, мы лишь информируем людей, предлагаем сувенирную продукцию, различные карты, брошюры и подсказываем, что и где можно посмотреть, где побывать», — сказала Наталья Климовец.

Также она отметила, что сотрудники ТИЦ ведут регулярный учет туристов. Регион чаще всего посещают туристы из Германии, США, Франции, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода.

Вместе с этим, предложений со стороны власти в развитии и поддержке туризма нет. Единственное, на что хватило сил — разработать не всем понятный логотип, символизирующий Архангельскую область. Конкурс выиграла московская компания. Его разработка обошлась областному бюджету в 250 тысяч рублей.