Брюссель, 28 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель до начала саммита Евросоюза в Брюсселе подтвердила, что предварительно никаких переговоров с Великобританией о ее выходе из Европейского Союза не будет, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Rlevente Brexit

Это может произойти только тогда, когда Лондон официально направит соответствующее обращение, заявила Меркель по прибытии в здание Совета Евросоюза.

Остальные 27 стран-членов ЕС хотят услышать лично от британского премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона оценку итогов референдума 23 июня.

По словам Меркель, несмотря на выбор граждан Соединенного Королевства, Лондон остается другом и партнером Брюсселя.